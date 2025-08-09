https://1prime.ru/20250809/iran--860515372.html
Иран выступил против создания коридора через Армению
2025-08-09T17:41+0300
ТЕГЕРАН, 9 авг – ПРАЙМ. Иранская сторона выступает против создания поддерживаемого Трампом коридора через Армению, который соединит Нахичевань с Азербайджаном, заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти. "Отношения в этом регионе не ограничиваются двумя странами – Азербайджаном и Арменией. Геополитические изменения на Южном Кавказе также сдвигают границы Ирана, поэтому мы имеем право защищать свои интересы самым решительным образом. Реализация этого заговора ставит под угрозу безопасность Южного Кавказа, и, соответственно, Иран подчеркнул, что будет двигаться в сторону обеспечения безопасности Южного Кавказа, независимо от того, с Россией или без неё. И, конечно же, мы считаем, что Россия также стратегически против этого коридора", - сказал Велаяти, его слова приводит иранское агентство Tasnim. Он добавил, что Зангезурский коридор не просто "земля", которую так просто можно арендовать, поскольку это часть государственной территории. По его словам, расширение влияния США в этом регионе может повлечь за собой расширение влияния НАТО на всем Южном Кавказе, которое может стать "змеей" между Ираном и Россией. Велаяти подчеркнул, что Тегеран не позволит этого сделать. Ранее лидеры США, Армении и Азербайджана подписали в Вашингтоне совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, проект "Маршрут Трампа во имя мира и процветания", который, в случае реализации, соединит Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию, станет крупнейшей инвестиционной программой в истории современной Армении. "Маршрут Трампа" касается не только железной дороги, но и потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи, интернет-кабелей, которые будут проходить по территории и обеспечат поступление доходов в госбюджет Армении. Пашинян также отметил, что в результате реализации проекта Иран получит железнодорожную коммуникацию от Персидского залива до Черного моря, а Россия - возможность железнодорожной связи с Ираном.
мировая экономика, россия, армения, иран, азербайджан, никол пашинян, нато
