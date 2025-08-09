https://1prime.ru/20250809/issledovanie-860489996.html

Исследование показало, сколько россиян нарушали сроки выплат по долгам

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Более 20% заемщиков в России хотя бы раз в жизни нарушали сроки выплаты по своей вине, говорится в исследовании онлайн-сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости. Как выяснили аналитики, почти половина опрошенных — 47,8% — хотя бы раз в жизни нарушали сроки выплаты по финансовым обязательствам по независящим от них причинам. При этом нарушали сроки выплаты по своей вине (20,6%), не допускали даже минимальных просрочек (28,5%). Остальные затруднились с ответом (3,1%). Те, кто допускал просрочку не по совей вине, объясняли чаще всего незапланированными тратами (34,2%), сокращением уровня регулярных денежных поступлений (29,7%), задержкой заработной платы (16,4%), болезнью (7,4%) и прочим. Отмечается, что моральному стрессу, беспокойству и так далее на фоне мыслей о нарушении сроков выплаты по финансовым обязательствам в большей степени подвержены мужчины, чем женщины. По данным аналитиков, с точки зрения норм права и этики несоблюдение сроков выплат по долгам считают нарушением подавляющее большинство опрошенных — 75,3%. "Не считают это нарушением в данном контексте 16,5%. Остальные 8,2% затруднились с ответом", - говорится в материалах. "В любом случае оптимальной стратегией в случае трудностей с возвратом долга является как можно более ранний выход на контакт с кредитором для совместного поиска решений. Аналогичная рекомендация применима и в вопросах реструктуризации кредита или кредитных каникул", - прокомментировал гендиректор Moneyman Артем Быков. Это повысит вероятность успеха в позитивном исходе ситуации. Схожим принципом имеет смысл руководствоваться и в случае, если речь идет о долге знакомому, родственнику, добавил он. Аналитики в рамках исследования провели опрос более 3 000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих по всей России, с целью выяснить отношение россиян к несоблюдению финансовых обязательств, под которыми подразумевается кредит в банке, заем в микрофинансовых организациях (МФО), долг родственникам, знакомым и так далее.

