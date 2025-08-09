Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росавиация сняла ограничения на полеты для аэропорта Калуги - 09.08.2025
Росавиация сняла ограничения на полеты для аэропорта Калуги
Росавиация сняла ограничения на полеты для аэропорта Калуги - 09.08.2025, ПРАЙМ
Росавиация сняла ограничения на полеты для аэропорта Калуги
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 09.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Калуга ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
калуга, росавиация
Калуга, Росавиация
20:24 09.08.2025
 
Росавиация сняла ограничения на полеты для аэропорта Калуги

В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкмеждународный аэропорт "Калуга".
международный аэропорт Калуга. - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Калуга ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.
Кореняко отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
 
