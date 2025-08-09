https://1prime.ru/20250809/kaluga-860518534.html
Росавиация сняла ограничения на полеты для аэропорта Калуги
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Калуга ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
