Умер народный артист России Иван Краско - 09.08.2025, ПРАЙМ
Умер народный артист России Иван Краско
2025-08-09T12:51+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – ПРАЙМ. Народный артист РФ Иван Краско, которому в сентябре должно было исполниться 95 лет, скончался в Петербурге, сообщил его друг, депутат городского парламента Александр Ржаненков. "Сегодня ушёл из жизни Иван Иванович Краско. Сказать, что это невосполнимая утрата, - значит, ничего не сказать. Для миллионов он был любимым актёром, голосом, который мы узнавали с первых слов, лицом, с которым выросли целые поколения. Для меня же Иван Иванович был другом. Настоящим, редким, без фальши", – написал он в своем Telegram-канале. Ранее в начале августа директор артиста Вячеслав Смородинов без подробностей сообщал РИА Новости, что Краско попал в больницу и находится в реанимации. В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста. Он же сообщал, что в июле 2023 года Краско прооперировали из-за последствий инсульта, выписав в начале августа. Иван Краско – актер театра и кино, народный артист России, сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка".
12:51 09.08.2025
 
Умер народный артист России Иван Краско

Народный артист России Иван Краско скончался в Петербурге на 95-м году жизни

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – ПРАЙМ. Народный артист РФ Иван Краско, которому в сентябре должно было исполниться 95 лет, скончался в Петербурге, сообщил его друг, депутат городского парламента Александр Ржаненков.
"Сегодня ушёл из жизни Иван Иванович Краско. Сказать, что это невосполнимая утрата, - значит, ничего не сказать. Для миллионов он был любимым актёром, голосом, который мы узнавали с первых слов, лицом, с которым выросли целые поколения. Для меня же Иван Иванович был другом. Настоящим, редким, без фальши", – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в начале августа директор артиста Вячеслав Смородинов без подробностей сообщал РИА Новости, что Краско попал в больницу и находится в реанимации.
В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста. Он же сообщал, что в июле 2023 года Краско прооперировали из-за последствий инсульта, выписав в начале августа.
Иван Краско – актер театра и кино, народный артист России, сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка".
Заголовок открываемого материала