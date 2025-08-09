Умер народный артист России Иван Краско

https://1prime.ru/20250809/krasko-860509390.html

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – ПРАЙМ. Народный артист РФ Иван Краско, которому в сентябре должно было исполниться 95 лет, скончался в Петербурге, сообщил его друг, депутат городского парламента Александр Ржаненков. "Сегодня ушёл из жизни Иван Иванович Краско. Сказать, что это невосполнимая утрата, - значит, ничего не сказать. Для миллионов он был любимым актёром, голосом, который мы узнавали с первых слов, лицом, с которым выросли целые поколения. Для меня же Иван Иванович был другом. Настоящим, редким, без фальши", – написал он в своем Telegram-канале. Ранее в начале августа директор артиста Вячеслав Смородинов без подробностей сообщал РИА Новости, что Краско попал в больницу и находится в реанимации. В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста. Он же сообщал, что в июле 2023 года Краско прооперировали из-за последствий инсульта, выписав в начале августа. Иван Краско – актер театра и кино, народный артист России, сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка".

