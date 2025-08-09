Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,1 - 09.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250809/kurily-860521482.html
У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,1
У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,1 - 09.08.2025, ПРАЙМ
У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировали в ночь на воскресенье у северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... | 09.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-09T23:56+0300
2025-08-09T23:56+0300
землетрясение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860521146_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1a421752e36f3e4fdedafa8e58f6b83f.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 авг - ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировали в ночь на воскресенье у северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Тихом океане в ночь на 10 августа. Эпицентр находился в 284 километрах восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг - на глубине в 31 километр", - рассказала агентству сейсмолог. По данным собеседницы агентства, подземный толчок силой до четырех баллов могли ощутить в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860521146_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0355dc023a5f3e5cfd7340317a051529.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
землетрясение
землетрясение
23:56 09.08.2025
 
У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,1

В Тихом океане у северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,1

© РИА Новости . Сергей Лакомов | Перейти в медиабанкПечные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения
Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости . Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 авг - ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировали в ночь на воскресенье у северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Тихом океане в ночь на 10 августа. Эпицентр находился в 284 километрах восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг - на глубине в 31 километр", - рассказала агентству сейсмолог.
По данным собеседницы агентства, подземный толчок силой до четырех баллов могли ощутить в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась.
 
землетрясение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала