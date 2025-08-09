https://1prime.ru/20250809/kurily-860521482.html
У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,1
У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,1 - 09.08.2025, ПРАЙМ
У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировали в ночь на воскресенье у северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... | 09.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-09T23:56+0300
2025-08-09T23:56+0300
2025-08-09T23:56+0300
землетрясение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860521146_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1a421752e36f3e4fdedafa8e58f6b83f.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 авг - ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировали в ночь на воскресенье у северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Тихом океане в ночь на 10 августа. Эпицентр находился в 284 километрах восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг - на глубине в 31 километр", - рассказала агентству сейсмолог. По данным собеседницы агентства, подземный толчок силой до четырех баллов могли ощутить в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860521146_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0355dc023a5f3e5cfd7340317a051529.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
землетрясение
У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,1
В Тихом океане у северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,1
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 авг - ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировали в ночь на воскресенье у северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Тихом океане в ночь на 10 августа. Эпицентр находился в 284 километрах восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг - на глубине в 31 километр", - рассказала агентству сейсмолог.
По данным собеседницы агентства, подземный толчок силой до четырех баллов могли ощутить в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась.