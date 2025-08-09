https://1prime.ru/20250809/matcha-860505966.html
В России вырос спрос на чай матча
2025-08-09T11:25+0300
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Число заказов чая матча и товаров на его основе в России в первом квартале выросло в 1,5 раза за два года и в 1,3 раза за год, говорится в исследовании Ozon Fresh, его данные есть в распоряжении РИА Новости. "По данным сервиса доставки свежих продуктов, интерес к чаю матча и товарам на его основе продолжает расти. По итогам первого квартала 2025 года число заказов в этой категории увеличилось на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и на 32% - по сравнению с 2024 годом", - сказано в исследовании. При этом, несмотря на рост спроса, средний чек в категории вырос на 6% в годовом выражении. Как объясняют аналитики, рост спроса связан с туристическим бумом в Японию после пандемии на фоне ослабления курса йены - такая тенденция отмечается во всем мире. Также на интерес пользователей влияют соцсети - инфлюенсеры активно публикуют видео с процессом заваривания чая и делятся рецептами. "Матча — не только традиционный японский чай, но и вдохновение для десертов, завтраков и даже фастфуда", - рассказали в компании. Так, существует целая коллекция необычных продуктов с добавлением матчи: бургер, сырники, вафельные батончики, панкейки, круассаны, протеиновые драже, пломбир в рисовом тесте, круассан-ролл и проч.
Японский чай матча может стать дефицитным товаром, пишут СМИ