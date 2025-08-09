Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт дал прогноз по производству редкоземельных металлов в России
12:17 09.08.2025
 
Эксперт дал прогноз по производству редкоземельных металлов в России

Эксперт Карпус: производство редкоземельных металлов в России вырастет до 2,7-3 тысяч тонн

МОСКВА, 9 авг – ПРАЙМ. Производство редкоземельных металлов в России по итогам 2025 года ожидается на уровне 2,7-3 тысяч тонн, такое мнение выразил РИА Новости партнер "S+Консалтинг" Павел Карпус.
"С учетом ежегодного прироста объема рынка редкоземельных металлов и интенсификации производства в России, мы ожидаем по итогам 2025 года рост объемов выпуска РЗМ до 2,7-3 тысяч тонн", - отметил он.
В Минприроды РФ ранее озвучили РИА Новости чуть менее оптимистичный прогноз - министерство ожидает добычу РМЗ текущем году на уровне 2,2–2,6 тысячи тонн, что соответствует показателям прошлого года.
В начале августа Карпус сообщал в своей презентации, что в целом мировые запасы оцениваются в 130 миллионов тонн оксидов редкоземельных металлов, при этом пятая часть этих запасов находится в России.
Редкоземельные металлы - ключевые компоненты для современной электроники, используются во многих высокотехнологичных отраслях. Россия обладает одними из самых больших запасов РЗМ в мире, но их добыча почти не ведется, поскольку это капитало- и трудоемкий процесс. Президент Владимир Путин в феврале указал, что к 2030 году нужно наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов для развития экономики и ОПК.
В июля глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отмечал, что производство редкоземельных металлов в России планируется нарастить в 7 раз к 2030 году.
