https://1prime.ru/20250809/mid--860512470.html

Вэнс и Лэмми проведут в субботу встречу представителей из ЕС, США и Украины

Вэнс и Лэмми проведут в субботу встречу представителей из ЕС, США и Украины - 09.08.2025, ПРАЙМ

Вэнс и Лэмми проведут в субботу встречу представителей из ЕС, США и Украины

Глава британского МИД Дэвид Лэмми и американский вице-президент Джей Ди Вэнс организуют в субботу встречу советников по национальной безопасности из Европы, США | 09.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-09T15:03+0300

2025-08-09T15:03+0300

2025-08-09T15:03+0300

политика

мировая экономика

сша

украина

европа

джей ди вэнс

кир стармер

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/75891/32/758913231_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_8a16bde5d0491216d14d6435dee504e5.jpg

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Глава британского МИД Дэвид Лэмми и американский вице-президент Джей Ди Вэнс организуют в субботу встречу советников по национальной безопасности из Европы, США и Украины, сообщает офис премьер-министра Британии Кира Стармера. Портал Axios со ссылкой на источники ранее сообщил, что представители США, Украины и европейских стран планируют провести на этих выходных встречу в Великобритании в преддверии встречи лидеров России и США на Аляске 15 августа. "Премьер-министр поговорил с (Владимиром - ред.) Зеленским этим утром. Они с нетерпением ожидают встречи советников по национальной безопасности из Европы, Украины и США, которую организуют сегодня министр иностранных дел Соединенного Королевства и вице-президент США", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте британского правительства. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что лидеры РФ и США встретятся на Аляске 15 августа. Зеленский в преддверии их встречи заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

https://1prime.ru/20250809/filippo--860511914.html

сша

украина

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, украина, европа, джей ди вэнс, кир стармер, мид