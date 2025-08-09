https://1prime.ru/20250809/mid--860512470.html
Вэнс и Лэмми проведут в субботу встречу представителей из ЕС, США и Украины
2025-08-09T15:03+0300
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Глава британского МИД Дэвид Лэмми и американский вице-президент Джей Ди Вэнс организуют в субботу встречу советников по национальной безопасности из Европы, США и Украины, сообщает офис премьер-министра Британии Кира Стармера. Портал Axios со ссылкой на источники ранее сообщил, что представители США, Украины и европейских стран планируют провести на этих выходных встречу в Великобритании в преддверии встречи лидеров России и США на Аляске 15 августа. "Премьер-министр поговорил с (Владимиром - ред.) Зеленским этим утром. Они с нетерпением ожидают встречи советников по национальной безопасности из Европы, Украины и США, которую организуют сегодня министр иностранных дел Соединенного Королевства и вице-президент США", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте британского правительства. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что лидеры РФ и США встретятся на Аляске 15 августа. Зеленский в преддверии их встречи заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
