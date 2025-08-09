Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вэнс и Лэмми проведут в субботу встречу представителей из ЕС, США и Украины - 09.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250809/mid--860512470.html
Вэнс и Лэмми проведут в субботу встречу представителей из ЕС, США и Украины
Вэнс и Лэмми проведут в субботу встречу представителей из ЕС, США и Украины - 09.08.2025, ПРАЙМ
Вэнс и Лэмми проведут в субботу встречу представителей из ЕС, США и Украины
Глава британского МИД Дэвид Лэмми и американский вице-президент Джей Ди Вэнс организуют в субботу встречу советников по национальной безопасности из Европы, США | 09.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-09T15:03+0300
2025-08-09T15:03+0300
политика
мировая экономика
сша
украина
европа
джей ди вэнс
кир стармер
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/75891/32/758913231_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_8a16bde5d0491216d14d6435dee504e5.jpg
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Глава британского МИД Дэвид Лэмми и американский вице-президент Джей Ди Вэнс организуют в субботу встречу советников по национальной безопасности из Европы, США и Украины, сообщает офис премьер-министра Британии Кира Стармера. Портал Axios со ссылкой на источники ранее сообщил, что представители США, Украины и европейских стран планируют провести на этих выходных встречу в Великобритании в преддверии встречи лидеров России и США на Аляске 15 августа. "Премьер-министр поговорил с (Владимиром - ред.) Зеленским этим утром. Они с нетерпением ожидают встречи советников по национальной безопасности из Европы, Украины и США, которую организуют сегодня министр иностранных дел Соединенного Королевства и вице-президент США", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте британского правительства. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что лидеры РФ и США встретятся на Аляске 15 августа. Зеленский в преддверии их встречи заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
https://1prime.ru/20250809/filippo--860511914.html
сша
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75891/32/758913231_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_4bd54602d9502d19bca6780f9f2a7475.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, украина, европа, джей ди вэнс, кир стармер, мид
Политика, Мировая экономика, США, УКРАИНА, ЕВРОПА, Джей Ди Вэнс, Кир Стармер, МИД
15:03 09.08.2025
 
Вэнс и Лэмми проведут в субботу встречу представителей из ЕС, США и Украины

Лэмми и Вэнс организуют встречу советников по нацбезопасности из Европы, США и Украины

© flickr.com / ReeSaundersФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2025
© flickr.com / ReeSaunders
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Глава британского МИД Дэвид Лэмми и американский вице-президент Джей Ди Вэнс организуют в субботу встречу советников по национальной безопасности из Европы, США и Украины, сообщает офис премьер-министра Британии Кира Стармера.
Портал Axios со ссылкой на источники ранее сообщил, что представители США, Украины и европейских стран планируют провести на этих выходных встречу в Великобритании в преддверии встречи лидеров России и США на Аляске 15 августа.
"Премьер-министр поговорил с (Владимиром - ред.) Зеленским этим утром. Они с нетерпением ожидают встречи советников по национальной безопасности из Европы, Украины и США, которую организуют сегодня министр иностранных дел Соединенного Королевства и вице-президент США", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте британского правительства.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что лидеры РФ и США встретятся на Аляске 15 августа. Зеленский в преддверии их встречи заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Встреча Путина и Трампа в Осаке - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2025
"В полном смятении": на Западе занервничали из-за встречи Путина и Трампа
14:40
 
ПолитикаМировая экономикаСШАУКРАИНАЕВРОПАДжей Ди ВэнсКир СтармерМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала