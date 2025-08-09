https://1prime.ru/20250809/mid-860515548.html

МИД прокомментировал планы Израиля расширить военную операцию в Газе

09.08.2025

МИД прокомментировал планы Израиля расширить военную операцию в Газе

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. План Израиля расширить военную операцию в Газе приведет к негативным последствиям для всего региона и усугубит ситуацию в палестинском анклаве, заявили в МИД РФ. "Реализация подобных решений и планов, вызывающих осуждение и отторжение, чревата усугублением и без того донельзя драматической ситуации в палестинском анклаве, имеющей все признаки гуманитарной катастрофы", - отмечается на сайте МИД. Очевидно, что тем самым будут существенно осложнены международные усилия по деэскалации в зоне конфликта с серьезными негативными последствиями для всего ближневосточного региона, добавили в ведомстве. Там подчеркнули, что Россия подтверждает свою неизменную позицию о необходимости незамедлительного прекращения огня в секторе Газа, освобождения всех заложников и удерживаемых лиц, а также восстановления беспрепятственного гуманитарного доступа. "В Москве твердо убеждены в безальтернативности решения палестинской проблемы на известной международно-правовой основе с центральным двугосударственным принципом, предусматривающим создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - заключили в МИД.

