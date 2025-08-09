Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД прокомментировал планы Израиля расширить военную операцию в Газе - 09.08.2025
Политика
МИД прокомментировал планы Израиля расширить военную операцию в Газе
МИД прокомментировал планы Израиля расширить военную операцию в Газе - 09.08.2025, ПРАЙМ
МИД прокомментировал планы Израиля расширить военную операцию в Газе
План Израиля расширить военную операцию в Газе приведет к негативным последствиям для всего региона и усугубит ситуацию в палестинском анклаве, заявили в МИД... | 09.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-09T17:53+0300
2025-08-09T17:53+0300
политика
россия
газа
израиль
москва
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860076028_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_9717adda74f2466f10bffcfea6b31cd9.jpg
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. План Израиля расширить военную операцию в Газе приведет к негативным последствиям для всего региона и усугубит ситуацию в палестинском анклаве, заявили в МИД РФ. "Реализация подобных решений и планов, вызывающих осуждение и отторжение, чревата усугублением и без того донельзя драматической ситуации в палестинском анклаве, имеющей все признаки гуманитарной катастрофы", - отмечается на сайте МИД. Очевидно, что тем самым будут существенно осложнены международные усилия по деэскалации в зоне конфликта с серьезными негативными последствиями для всего ближневосточного региона, добавили в ведомстве. Там подчеркнули, что Россия подтверждает свою неизменную позицию о необходимости незамедлительного прекращения огня в секторе Газа, освобождения всех заложников и удерживаемых лиц, а также восстановления беспрепятственного гуманитарного доступа. "В Москве твердо убеждены в безальтернативности решения палестинской проблемы на известной международно-правовой основе с центральным двугосударственным принципом, предусматривающим создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - заключили в МИД.
россия, газа, израиль, москва, мид
Политика, РОССИЯ, Газа, ИЗРАИЛЬ, МОСКВА, МИД
17:53 09.08.2025
 
МИД прокомментировал планы Израиля расширить военную операцию в Газе

МИД: расширение операции Израиля в Газе усугубит ситуацию в регионе

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. План Израиля расширить военную операцию в Газе приведет к негативным последствиям для всего региона и усугубит ситуацию в палестинском анклаве, заявили в МИД РФ.
"Реализация подобных решений и планов, вызывающих осуждение и отторжение, чревата усугублением и без того донельзя драматической ситуации в палестинском анклаве, имеющей все признаки гуманитарной катастрофы", - отмечается на сайте МИД.
Очевидно, что тем самым будут существенно осложнены международные усилия по деэскалации в зоне конфликта с серьезными негативными последствиями для всего ближневосточного региона, добавили в ведомстве.
Там подчеркнули, что Россия подтверждает свою неизменную позицию о необходимости незамедлительного прекращения огня в секторе Газа, освобождения всех заложников и удерживаемых лиц, а также восстановления беспрепятственного гуманитарного доступа.
"В Москве твердо убеждены в безальтернативности решения палестинской проблемы на известной международно-правовой основе с центральным двугосударственным принципом, предусматривающим создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - заключили в МИД.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
Палестина призвала Трампа вмешаться из-за планов Израиля по Газе
Вчера, 12:07
 
Политика
 
 
