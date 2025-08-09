https://1prime.ru/20250809/minprirody-860491088.html
Минприроды рассказало об увеличении инвестиций в геологоразведку РЗМ
Минприроды рассказало об увеличении инвестиций в геологоразведку РЗМ - 09.08.2025, ПРАЙМ
Минприроды рассказало об увеличении инвестиций в геологоразведку РЗМ
09.08.2025
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Инвестиции недропользователей в геологоразведку редкоземельных металлов (РЗМ) в России в 2025 году увеличатся в 4 раза, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ.
"В 2024 году инвестиции на геологоразведку РЗМ составили 49,6 миллиона рублей, все работы велись за счет средств недропользователей. В 2025 году ожидается рост инвестиций примерно в 4 раза", - рассказали в ведомстве. Таким образом, общий объем инвестиций на геологоразведку РЗМ в 2025 году может вырасти до примерно 200 миллионов рублей.
В министерстве напомнили, что работы за счет средств федерального бюджета в этой сфере не осуществляются с 2018 года в силу достаточно мощной сырьевой базы и отсутствия необходимости её наращивания в настоящее время.
Общие инвестиции в геологоразведку твердых полезных ископаемых в России в 2025 году ожидаются на уровне 132,6 миллиарда рублей против 92,45 миллиарда по итогам 2024 года, в частности инвестиции недропользователей в разведку редких и редкоземельных металлов в 2025 году запланированы в размере 1,6 миллиарда, об этом в апреле рассказали РИА Новости в министерстве.
