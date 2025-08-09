Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Объем выпуска редкоземельных металлов (РЗМ) на протяжении последних лет находится на стабильном уровне, в текущем году их добыча ожидается на уровне 2,2–2,6 тысячи тонн, что соответствует показателям прошлого года, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ. "На протяжении последних лет добыча и производство РЗМ находится на стабильном уровне. Добыча составляла 2,2–2,6 тысячи тонн суммы оксидов РЗМ, а производство редкоземельной продукции (неразделённые карбонаты РЗМ) - 1,8-2,3 тысячи тонн. Примерно такие же результаты ожидаются по итогам 2025 года", - рассказали в ведомстве. В Минприроды подчеркнули, что практически единственным производителем редкоземельных металлов в России является Соликамский магниевый завод (СМЗ) в Пермском крае, источником сырья для которого выступает Ловозёрское месторождение в Мурманской области, разрабатываемое ООО "Ловозёрский ГОК". "Реализация проекта по созданию разделительного производства на СМЗ может послужить базовой предпосылкой к возможности входа России в топ-5 по производству и извлечению РЗМ к 2030 году", - добавили в ведомстве. Российская промышленность располагает возможностями обеспечить спрос на значительную часть оборудования, необходимого для добычи и извлечения РЗМ. Это касается и добычного, и обогатительного, и частично - химико-металлургического, в том числе разделительного переделов, подчеркнули в министерстве.
11:57 09.08.2025
 
Минприроды оценило объем выпуска редкоземельных металлов

Минприроды: добыча редкоземельных металлов в России находится на стабильном уровне

© РИА Новости . Владимир Астапкович
© РИА Новости . Владимир Астапкович
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Объем выпуска редкоземельных металлов (РЗМ) на протяжении последних лет находится на стабильном уровне, в текущем году их добыча ожидается на уровне 2,2–2,6 тысячи тонн, что соответствует показателям прошлого года, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ.
"На протяжении последних лет добыча и производство РЗМ находится на стабильном уровне. Добыча составляла 2,2–2,6 тысячи тонн суммы оксидов РЗМ, а производство редкоземельной продукции (неразделённые карбонаты РЗМ) - 1,8-2,3 тысячи тонн. Примерно такие же результаты ожидаются по итогам 2025 года", - рассказали в ведомстве.
В Минприроды подчеркнули, что практически единственным производителем редкоземельных металлов в России является Соликамский магниевый завод (СМЗ) в Пермском крае, источником сырья для которого выступает Ловозёрское месторождение в Мурманской области, разрабатываемое ООО "Ловозёрский ГОК".
"Реализация проекта по созданию разделительного производства на СМЗ может послужить базовой предпосылкой к возможности входа России в топ-5 по производству и извлечению РЗМ к 2030 году", - добавили в ведомстве.
Российская промышленность располагает возможностями обеспечить спрос на значительную часть оборудования, необходимого для добычи и извлечения РЗМ. Это касается и добычного, и обогатительного, и частично - химико-металлургического, в том числе разделительного переделов, подчеркнули в министерстве.
Рублевые и долларовые купюры - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2025
Минприроды рассказало об увеличении инвестиций в геологоразведку РЗМ
