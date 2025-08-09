https://1prime.ru/20250809/minprirody-860507547.html

Минприроды оценило объем выпуска редкоземельных металлов

Минприроды оценило объем выпуска редкоземельных металлов - 09.08.2025, ПРАЙМ

Минприроды оценило объем выпуска редкоземельных металлов

Объем выпуска редкоземельных металлов (РЗМ) на протяжении последних лет находится на стабильном уровне, в текущем году их добыча ожидается на уровне 2,2–2,6... | 09.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-09T11:57+0300

2025-08-09T11:57+0300

2025-08-09T11:57+0300

экономика

промышленность

россия

рф

пермский край

минприроды

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860507211_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_0e30a84377899ef0321c636b3eeb2dad.jpg

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Объем выпуска редкоземельных металлов (РЗМ) на протяжении последних лет находится на стабильном уровне, в текущем году их добыча ожидается на уровне 2,2–2,6 тысячи тонн, что соответствует показателям прошлого года, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ. "На протяжении последних лет добыча и производство РЗМ находится на стабильном уровне. Добыча составляла 2,2–2,6 тысячи тонн суммы оксидов РЗМ, а производство редкоземельной продукции (неразделённые карбонаты РЗМ) - 1,8-2,3 тысячи тонн. Примерно такие же результаты ожидаются по итогам 2025 года", - рассказали в ведомстве. В Минприроды подчеркнули, что практически единственным производителем редкоземельных металлов в России является Соликамский магниевый завод (СМЗ) в Пермском крае, источником сырья для которого выступает Ловозёрское месторождение в Мурманской области, разрабатываемое ООО "Ловозёрский ГОК". "Реализация проекта по созданию разделительного производства на СМЗ может послужить базовой предпосылкой к возможности входа России в топ-5 по производству и извлечению РЗМ к 2030 году", - добавили в ведомстве. Российская промышленность располагает возможностями обеспечить спрос на значительную часть оборудования, необходимого для добычи и извлечения РЗМ. Это касается и добычного, и обогатительного, и частично - химико-металлургического, в том числе разделительного переделов, подчеркнули в министерстве.

https://1prime.ru/20250809/minprirody-860491088.html

рф

пермский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, россия, рф, пермский край, минприроды