В США одобрили капли на основе ацеклидина для лечения дальнозоркости
В США одобрили капли на основе ацеклидина для лечения дальнозоркости - 09.08.2025, ПРАЙМ
В США одобрили капли на основе ацеклидина для лечения дальнозоркости
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило ацеклидин от компании Lenz Therapeutics для лечения... | 09.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-09T14:57+0300
2025-08-09T14:57+0300
2025-08-09T14:57+0300
технологии
здоровье
сша
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило ацеклидин от компании Lenz Therapeutics для лечения пресбиопии (возрастной дальнозоркости), это первые и единственные одобренные FDA глазные капли под названием Vizz на основе ацеклидина, следует из сообщения научного журнала Nature и сайта Vizz. "Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило ацеклидин от компании Lenz Therapeutics для лечения пресбиопии", - говорится в публикации журнала. При этом на сайте Vizz упоминается, что это первые и единственные одобренные FDA глазные капли на основе ацеклидина для лечения пресбиопии. Как отмечается на сайте, достаточно закапать один раз в день, чтобы избавиться от нечеткости зрения вблизи. Капли начинают действовать в течение 30 минут, а эффект длится до 10 часов. Побочные эффекты от использования каплей включают в себя раздражение глаз, временное затуманивание или потемнение в глазах, головные боли и покраснение глаз. "Образцы VIZZ и наличие товара в США ожидаются уже в октябре 2025 года", - отмечается на сайте производителя Lenz Therapeutics. В 2021 году в США FDA одобрили глазные капли Vuity для лечения пресбиопии, но эти капли на основе пилокарпина. При этом препарат начинает действовать через 15 минут и эффект длится до шести часов.
