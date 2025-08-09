Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Ливане при разминировании взорвались боеприпасы израильской армии - 09.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250809/nna-860513533.html
В Ливане при разминировании взорвались боеприпасы израильской армии
В Ливане при разминировании взорвались боеприпасы израильской армии - 09.08.2025, ПРАЙМ
В Ливане при разминировании взорвались боеприпасы израильской армии
Неразорвавшиеся боеприпасы израильской армии взорвались во время разминирования на юге Ливана, есть погибшие, передает ливанское агентство NNA. | 09.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-09T15:55+0300
2025-08-09T15:55+0300
политика
общество
мировая экономика
ливан
израиль
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/84228/77/842287754_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_7c2e230f09f74df420ae29908450d4ae.jpg
КАИР, 9 авг - ПРАЙМ. Неразорвавшиеся боеприпасы израильской армии взорвались во время разминирования на юге Ливана, есть погибшие, передает ливанское агентство NNA. "Неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся от израильской агрессии на юге, взорвались, когда инженерное подразделение ливанской армии занималось разбором некоторых снарядов в районе между Мадждальзун и Зебкин в округе Тир. Сообщается о жертвах, в том числе погибших", - говорится в сообщении агентства. Лидер ливанского движения "Хезболлах" Наим Касем во вторник заявил, что шиитское сопротивление не согласится ни на какие временные рамки разоружения, пока продолжаются израильская оккупация ливанских территорий и регулярные атаки со стороны израильской армии. Он призвал власти в первую очередь гарантировать безопасность и суверенитет страны и добиться от Израиля выполнения всех пунктов достигнутого в ноябре 2024 года соглашения о прекращении огня. Лидер "Хезболлах" подчеркнул, что движение продолжит защищать Ливан от внешних угроз любой ценой. Руководитель информационного отдела христианской партии "Ливанские силы" (оппозиционной "Хезболлах") Шарль Джаббур, в свою очередь, заявил РИА Новости во вторник, что правительство Ливана должно установить временные рамки не позднее 31 декабря для разоружения "Хезболлах" и других вооруженных формирований на территории страны. По его словам, выполнение этих требований необходимо для восстановления доверия международного сообщества к республике, а нынешняя позиция "Хезболлах" угрожает государству изоляцией и лишением международной финансовой поддержки. Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701. Израильская армия со своей стороны декларирует, что удары наносятся по военной инфраструктуре "Хезболлах" и для ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.
https://1prime.ru/20250719/livan-859716581.html
ливан
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84228/77/842287754_149:0:1976:1370_1920x0_80_0_0_fa667fc174a12bc910c1c9904ee39ef5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, ливан, израиль, оон
Политика, Общество , Мировая экономика, ЛИВАН, ИЗРАИЛЬ, ООН
15:55 09.08.2025
 
В Ливане при разминировании взорвались боеприпасы израильской армии

NNA: на юге Ливана взорвались неразорвавшиеся боеприпасы израильской армии, есть погибшие

© Фото : Unsplash/Charbel KaramБейрут, Ливан
Бейрут, Ливан - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2025
© Фото : Unsplash/Charbel Karam
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАИР, 9 авг - ПРАЙМ. Неразорвавшиеся боеприпасы израильской армии взорвались во время разминирования на юге Ливана, есть погибшие, передает ливанское агентство NNA.
"Неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся от израильской агрессии на юге, взорвались, когда инженерное подразделение ливанской армии занималось разбором некоторых снарядов в районе между Мадждальзун и Зебкин в округе Тир. Сообщается о жертвах, в том числе погибших", - говорится в сообщении агентства.
Лидер ливанского движения "Хезболлах" Наим Касем во вторник заявил, что шиитское сопротивление не согласится ни на какие временные рамки разоружения, пока продолжаются израильская оккупация ливанских территорий и регулярные атаки со стороны израильской армии. Он призвал власти в первую очередь гарантировать безопасность и суверенитет страны и добиться от Израиля выполнения всех пунктов достигнутого в ноябре 2024 года соглашения о прекращении огня. Лидер "Хезболлах" подчеркнул, что движение продолжит защищать Ливан от внешних угроз любой ценой.
Руководитель информационного отдела христианской партии "Ливанские силы" (оппозиционной "Хезболлах") Шарль Джаббур, в свою очередь, заявил РИА Новости во вторник, что правительство Ливана должно установить временные рамки не позднее 31 декабря для разоружения "Хезболлах" и других вооруженных формирований на территории страны. По его словам, выполнение этих требований необходимо для восстановления доверия международного сообщества к республике, а нынешняя позиция "Хезболлах" угрожает государству изоляцией и лишением международной финансовой поддержки.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
Израильская армия со своей стороны декларирует, что удары наносятся по военной инфраструктуре "Хезболлах" и для ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.
Виды Тель-Авива - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
Израиль ликвидировал главу форпоста "Хезболлы" на юге Ливана
19 июля, 22:34
 
ПолитикаОбществоМировая экономикаЛИВАНИЗРАИЛЬООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала