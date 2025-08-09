https://1prime.ru/20250809/nna-860513533.html

В Ливане при разминировании взорвались боеприпасы израильской армии

КАИР, 9 авг - ПРАЙМ. Неразорвавшиеся боеприпасы израильской армии взорвались во время разминирования на юге Ливана, есть погибшие, передает ливанское агентство NNA. "Неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся от израильской агрессии на юге, взорвались, когда инженерное подразделение ливанской армии занималось разбором некоторых снарядов в районе между Мадждальзун и Зебкин в округе Тир. Сообщается о жертвах, в том числе погибших", - говорится в сообщении агентства. Лидер ливанского движения "Хезболлах" Наим Касем во вторник заявил, что шиитское сопротивление не согласится ни на какие временные рамки разоружения, пока продолжаются израильская оккупация ливанских территорий и регулярные атаки со стороны израильской армии. Он призвал власти в первую очередь гарантировать безопасность и суверенитет страны и добиться от Израиля выполнения всех пунктов достигнутого в ноябре 2024 года соглашения о прекращении огня. Лидер "Хезболлах" подчеркнул, что движение продолжит защищать Ливан от внешних угроз любой ценой. Руководитель информационного отдела христианской партии "Ливанские силы" (оппозиционной "Хезболлах") Шарль Джаббур, в свою очередь, заявил РИА Новости во вторник, что правительство Ливана должно установить временные рамки не позднее 31 декабря для разоружения "Хезболлах" и других вооруженных формирований на территории страны. По его словам, выполнение этих требований необходимо для восстановления доверия международного сообщества к республике, а нынешняя позиция "Хезболлах" угрожает государству изоляцией и лишением международной финансовой поддержки. Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701. Израильская армия со своей стороны декларирует, что удары наносятся по военной инфраструктуре "Хезболлах" и для ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.

