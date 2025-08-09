Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новость о встрече Путина и Трампа попала на первые полосы мировых СМИ
Новость о встрече Путина и Трампа попала на первые полосы мировых СМИ
Новость о том, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа, оказалась на первых полосах мировых СМИ. | 09.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Новость о том, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа, оказалась на первых полосах мировых СМИ. Ранее о планируемой встрече заявил Дональд Трамп. С российской стороны его слова уже подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Среди зарубежных СМИ, оперативно поместивших на передовицы новость о встрече на Аляске, были американские издания New York Times, Hill, Newsweek, телеканал CNN, канадский телеканал CTV, агентство Блумберг. Британские медиа - телеканал Sky News и издание Guardian - также не были исключением. Новость также активно встретили и на Востоке, она оказалась на первой полосе японской газеты Nikkei.
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Новость о том, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа, оказалась на первых полосах мировых СМИ.
Ранее о планируемой встрече заявил Дональд Трамп. С российской стороны его слова уже подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Среди зарубежных СМИ, оперативно поместивших на передовицы новость о встрече на Аляске, были американские издания New York Times, Hill, Newsweek, телеканал CNN, канадский телеканал CTV, агентство Блумберг.
Британские медиа - телеканал Sky News и издание Guardian - также не были исключением.
Новость также активно встретили и на Востоке, она оказалась на первой полосе японской газеты Nikkei.
 
