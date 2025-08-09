Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МО Британии годами скрывало утечки радиоактивной воды в море, узнали СМИ - 09.08.2025
МО Британии годами скрывало утечки радиоактивной воды в море, узнали СМИ
2025-08-09T18:51+0300
2025-08-09T18:56+0300
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Британское министерство обороны много лет скрывало утечку в море радиоактивной воды из хранилища ядерных боеголовок на западе Шотландии из-за прорывов старых труб, сообщает газета Guardian со ссылкой на документы шотландского природоохранного регулятора. "На базе, где хранятся британские ядерные бомбы, допускали утечку радиоактивной воды в море после неоднократных прорывов старых труб... Радиоактивные вещества попадали в Лох-Лонг, морской залив недалеко от Глазго в западной Шотландии, из-за того, что британские военно-морские силы не обеспечили надлежащее обслуживание сети из 1,5 тысяч труб водоснабжения на базе", - пишет издание. Как сообщает газета, речь идет о военной базе у шотландского поселения Кулпорт. Там хранятся ядерные боеголовки, предназначенные для четырех подводных лодок программы Trident, которые базируются неподалеку. Ссылаясь на документы Шотландского агентства по охране окружающей среды (Sepa), Guardian сообщает, что трубы военной базы неоднократно прорывало: в 2010 году, затем два раза в 2019 году и еще два в 2021-м. По данным регулятора, на момент прорывов около половины всего оборудования хранилища было с истекшим сроком службы. Как отмечается, из труб вытекала вода, загрязненная радиоактивным тритием - веществом, используемым в боеголовках. Как пишет издание, Sepa и британское министерство обороны долгие годы пытались скрыть информацию об утечках, заявляя, что это вопрос национальной безопасности. Но недавно шотландский комиссар по вопросам информации Дэвид Хэмилтон приказал эти данные обнародовать, после чего они попали в распоряжение шотландского СМИ Ferret и Guardian.
шотландия, ядерное оружие, экология
ШОТЛАНДИЯ, Происшествия, ядерное оружие, экология
18:51 09.08.2025 (обновлено: 18:56 09.08.2025)
 
МО Британии годами скрывало утечки радиоактивной воды в море, узнали СМИ

Guardian: Лондон скрывал утечку радиоактивной воды из хранилища ядерных боеголовок

© flickr.com / ReeSaundersФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2025
© flickr.com / ReeSaunders
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Британское министерство обороны много лет скрывало утечку в море радиоактивной воды из хранилища ядерных боеголовок на западе Шотландии из-за прорывов старых труб, сообщает газета Guardian со ссылкой на документы шотландского природоохранного регулятора.
"На базе, где хранятся британские ядерные бомбы, допускали утечку радиоактивной воды в море после неоднократных прорывов старых труб... Радиоактивные вещества попадали в Лох-Лонг, морской залив недалеко от Глазго в западной Шотландии, из-за того, что британские военно-морские силы не обеспечили надлежащее обслуживание сети из 1,5 тысяч труб водоснабжения на базе", - пишет издание.
Как сообщает газета, речь идет о военной базе у шотландского поселения Кулпорт. Там хранятся ядерные боеголовки, предназначенные для четырех подводных лодок программы Trident, которые базируются неподалеку.
Ссылаясь на документы Шотландского агентства по охране окружающей среды (Sepa), Guardian сообщает, что трубы военной базы неоднократно прорывало: в 2010 году, затем два раза в 2019 году и еще два в 2021-м. По данным регулятора, на момент прорывов около половины всего оборудования хранилища было с истекшим сроком службы. Как отмечается, из труб вытекала вода, загрязненная радиоактивным тритием - веществом, используемым в боеголовках.
Как пишет издание, Sepa и британское министерство обороны долгие годы пытались скрыть информацию об утечках, заявляя, что это вопрос национальной безопасности. Но недавно шотландский комиссар по вопросам информации Дэвид Хэмилтон приказал эти данные обнародовать, после чего они попали в распоряжение шотландского СМИ Ferret и Guardian.
