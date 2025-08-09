https://1prime.ru/20250809/op-860488056.html

В ОП призвали доработать нормативы по школьной форме для многодетных семей

В ОП призвали доработать нормативы по школьной форме для многодетных семей - 09.08.2025, ПРАЙМ

В ОП призвали доработать нормативы по школьной форме для многодетных семей

Для полноценной реализации мер поддержки многодетных семей необходимо доработать единые нормативы по обеспечению школьной одеждой и спортивной формой, заявил в... | 09.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-09T02:42+0300

2025-08-09T02:42+0300

2025-08-09T02:42+0300

россия

общество

экономика

рф

владимир путин

минпросвещения

росстандарт

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860488056.jpg?1754696527

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Для полноценной реализации мер поддержки многодетных семей необходимо доработать единые нормативы по обеспечению школьной одеждой и спортивной формой, заявил в разговоре с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. В тексте указа президента РФ "О мерах социальной поддержки многодетных семей" говорится, что главам регионов рекомендовано установить для многодетных семей меры социальной поддержки, в частности, обеспечить обучающихся общеобразовательных организаций одеждой для посещения учебных занятий и спортивной формой на весь период обучения, в соответствии с утвержденными нормативами. "На мой взгляд, нужно доработать новый ГОСТ на школьную одежду. В перечень формы внести, помимо повседневной и парадной, спортивную форму. Требования должны быть разработаны к качеству материалов и изготовлению. Тогда мы получим полный, как говорится, комплект требований, который позволит реализовывать указ президента №63 (О мерах социальной поддержки многодетных семей - ред.) в полном соответствии", - сказал РИА Новости Рыбальченко. Он подчеркнул, что на данный момент многодетным семьям предоставляют денежную выплату или компенсацию, которая в большинстве регионов ниже, чем стоимость комплекта одежды по национальному стандарту. По его словам, в тексте указа нет уточнений про компенсацию, следовательно, необходимо привести эту меру поддержки в соответствие с указом. "Оптимальным решением следует считать софинансирование обеспечения школьной одеждой и спортивной формой детей из многодетных семей из федерального бюджета. Это можно осуществить в рамках национального проекта "Семья", где предусмотрены меры поддержки многодетных семей. Но не только для регионов с неблагоприятной демографической ситуацией, а для всех регионов и для всех детей без оценки нуждаемости", - добавил председатель комиссии ОП РФ. Президент России Владимир Путин в конце июля поручил правительству РФ и народному фронту к 1 ноября представить предложения по определению единого стандарта господдержки многодетных семей. По словам Рыбальченко, обеспечение формой всех детей многодетных семей в соответствии с нормативами, разработанными правительством, можно будет отнести к одному из разделов этого единого стандарта. Ранее Минпросвещения РФ сообщало, что не планирует вводить единую школьную форму, учебные заведения могут сами устанавливать требования к внешнему виду учеников, при этом, в министерстве напомнили, что приказом Росстандарта установлены общие технические требования национального стандарта для производителей, они вступают в силу 3 сентября.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, владимир путин, минпросвещения, росстандарт