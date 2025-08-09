https://1prime.ru/20250809/op-860488056.html
В ОП призвали доработать нормативы по школьной форме для многодетных семей
В ОП призвали доработать нормативы по школьной форме для многодетных семей
2025-08-09T02:42+0300
2025-08-09T02:42+0300
2025-08-09T02:42+0300
россия
общество
экономика
рф
владимир путин
минпросвещения
росстандарт
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860488056.jpg?1754696527
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Для полноценной реализации мер поддержки многодетных семей необходимо доработать единые нормативы по обеспечению школьной одеждой и спортивной формой, заявил в разговоре с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
В тексте указа президента РФ "О мерах социальной поддержки многодетных семей" говорится, что главам регионов рекомендовано установить для многодетных семей меры социальной поддержки, в частности, обеспечить обучающихся общеобразовательных организаций одеждой для посещения учебных занятий и спортивной формой на весь период обучения, в соответствии с утвержденными нормативами.
"На мой взгляд, нужно доработать новый ГОСТ на школьную одежду. В перечень формы внести, помимо повседневной и парадной, спортивную форму. Требования должны быть разработаны к качеству материалов и изготовлению. Тогда мы получим полный, как говорится, комплект требований, который позволит реализовывать указ президента №63 (О мерах социальной поддержки многодетных семей - ред.) в полном соответствии", - сказал РИА Новости Рыбальченко.
Он подчеркнул, что на данный момент многодетным семьям предоставляют денежную выплату или компенсацию, которая в большинстве регионов ниже, чем стоимость комплекта одежды по национальному стандарту. По его словам, в тексте указа нет уточнений про компенсацию, следовательно, необходимо привести эту меру поддержки в соответствие с указом.
"Оптимальным решением следует считать софинансирование обеспечения школьной одеждой и спортивной формой детей из многодетных семей из федерального бюджета. Это можно осуществить в рамках национального проекта "Семья", где предусмотрены меры поддержки многодетных семей. Но не только для регионов с неблагоприятной демографической ситуацией, а для всех регионов и для всех детей без оценки нуждаемости", - добавил председатель комиссии ОП РФ.
Президент России Владимир Путин в конце июля поручил правительству РФ и народному фронту к 1 ноября представить предложения по определению единого стандарта господдержки многодетных семей. По словам Рыбальченко, обеспечение формой всех детей многодетных семей в соответствии с нормативами, разработанными правительством, можно будет отнести к одному из разделов этого единого стандарта.
Ранее Минпросвещения РФ сообщало, что не планирует вводить единую школьную форму, учебные заведения могут сами устанавливать требования к внешнему виду учеников, при этом, в министерстве напомнили, что приказом Росстандарта установлены общие технические требования национального стандарта для производителей, они вступают в силу 3 сентября.
рф
В ОП призвали доработать нормативы по школьной форме для многодетных семей
Член ОП Рыбальченко призвал доработать нормативы по школьной форме для многодетных семей
