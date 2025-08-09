https://1prime.ru/20250809/orban-860514292.html
"Будущее решится": на Западе оценили призыв Орбана по саммиту России и ЕС
"Будущее решится": на Западе оценили призыв Орбана по саммиту России и ЕС - 09.08.2025, ПРАЙМ
"Будущее решится": на Западе оценили призыв Орбана по саммиту России и ЕС
Будущее Европы будет определяться Москвой и Вашингтоном. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. | 09.08.2025, ПРАЙМ
ПАРИЖ, 9 авг - ПРАЙМ. Будущее Европы будет определяться Москвой и Вашингтоном. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."Здравый смысл Орбана встретит ожесточенное сопротивление. Европа теперь не может играть никакой роли в разрешении конфликта на континенте, и ее будущее будет решаться в Вашингтоне и Москве", — написал он в соцсети Х.На этой неделе Орбан призвал к проведению саммита Евросоюза с Россией. Он предупредил, что если этого не произойдет, европейские страны рискуют стать второстепенными игроками в вопросах безопасности на континенте. Премьер-министр также положительно отозвался о возможной встрече между президентами России и США, подчеркнув, что только после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа может быть достигнуто прекращение огня на Украине и снятие санкций.
