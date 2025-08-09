Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пашинян назвал проект "Маршрут Трампа" крупнейшим в истории Армении - 09.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250809/pashinjane-860488737.html
Пашинян назвал проект "Маршрут Трампа" крупнейшим в истории Армении
Пашинян назвал проект "Маршрут Трампа" крупнейшим в истории Армении - 09.08.2025, ПРАЙМ
Пашинян назвал проект "Маршрут Трампа" крупнейшим в истории Армении
Проект "Маршрут Трампа во имя мира и процветания", который, в случае реализации, соединит Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию, | 09.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-09T03:30+0300
2025-08-09T03:30+0300
экономика
россия
мировая экономика
азербайджан
армения
сша
никол пашинян
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860488737.jpg?1754699429
ЕРЕВАН, 9 авг – ПРАЙМ. Проект "Маршрут Трампа во имя мира и процветания", который, в случае реализации, соединит Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию, станет крупнейшей инвестиционной программой в истории современной Армении, считает премьер республики Никол Пашинян. "Возможно, пока рано делать выводы, но я возьму на себя смелость заявить, что это будет самым крупным инвестиционным проектом за всю историю Третьей Республики (современной Армении – ред.). Это новая глобальная дорога с востока на запад и с севера на юг и существенный фактор региональной стабильности и мира", - заявил Пашинян журналистам по итогам трехсторонней встречи с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне. Он добавил, что инвестпроект "Маршрут Трампа" соответствует армянской инициативе по разблокированию региональных транспортных коммуникаций "Перекресток мира". "Мы обсудим с США на двустороннем уровне привлечение взаимоприемлемых инвесторов для реализации этого проекта", - заявил Пашинян. Он уточнил, что "Маршрут Трампа" касается не только железной дороги, но и потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи, интернет-кабелей, которые будут проходить по территории и обеспечат поступление доходов в госбюджет страны. Пашинян отметил также, что в результате реализации проекта Иран получит железнодорожную коммуникацию от Персидского залива до Черного моря, а Россия - возможность железнодорожной связи с Ираном.
азербайджан
армения
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, азербайджан, армения, сша, никол пашинян, дональд трамп
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, США, Никол Пашинян, Дональд Трамп
03:30 09.08.2025
 
Пашинян назвал проект "Маршрут Трампа" крупнейшим в истории Армении

Пашинян: "Маршрут Трампа" станет крупнейшим инвестиционным проектом в истории Армении

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЕРЕВАН, 9 авг – ПРАЙМ. Проект "Маршрут Трампа во имя мира и процветания", который, в случае реализации, соединит Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию, станет крупнейшей инвестиционной программой в истории современной Армении, считает премьер республики Никол Пашинян.
"Возможно, пока рано делать выводы, но я возьму на себя смелость заявить, что это будет самым крупным инвестиционным проектом за всю историю Третьей Республики (современной Армении – ред.). Это новая глобальная дорога с востока на запад и с севера на юг и существенный фактор региональной стабильности и мира", - заявил Пашинян журналистам по итогам трехсторонней встречи с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне.
Он добавил, что инвестпроект "Маршрут Трампа" соответствует армянской инициативе по разблокированию региональных транспортных коммуникаций "Перекресток мира".
"Мы обсудим с США на двустороннем уровне привлечение взаимоприемлемых инвесторов для реализации этого проекта", - заявил Пашинян.
Он уточнил, что "Маршрут Трампа" касается не только железной дороги, но и потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи, интернет-кабелей, которые будут проходить по территории и обеспечат поступление доходов в госбюджет страны.
Пашинян отметил также, что в результате реализации проекта Иран получит железнодорожную коммуникацию от Персидского залива до Черного моря, а Россия - возможность железнодорожной связи с Ираном.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаАЗЕРБАЙДЖАНАРМЕНИЯСШАНикол ПашинянДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала