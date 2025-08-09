Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пашинян допустил участие России в восстановлении ж/д между Ереваном и Баку - 09.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250809/pashinyan-860505449.html
Пашинян допустил участие России в восстановлении ж/д между Ереваном и Баку
Пашинян допустил участие России в восстановлении ж/д между Ереваном и Баку - 09.08.2025, ПРАЙМ
Пашинян допустил участие России в восстановлении ж/д между Ереваном и Баку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Россию может заинтересовать инвестирование в восстановление железной дороги между Арменией и Азербайджаном на | 09.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-09T11:15+0300
2025-08-09T11:15+0300
экономика
россия
армения
азербайджан
сша
никол пашинян
дональд трамп
ржд
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860504329_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_04a86e9d52cc7dae016f054416039e5a.jpg
ЕРЕВАН, 9 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Россию может заинтересовать инвестирование в восстановление железной дороги между Арменией и Азербайджаном на фоне проекта "Маршрут Трампа во имя мира и процветания", который в случае реализации соединит Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию. Ранее по итогам встречи Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. В связи с этим стороны отметили необходимость продолжения дальнейших шагов по подписанию и окончательной ратификации соглашения, подчеркнули важность укрепления мира между странами. "Сейчас железные дороги Армении управляются российской стороной (дочерней компанией РЖД - ред.). Возможно, у российской стороны возникнет заинтересованность в инвестициях с целью восстановления железной дороги Иджеван - Раздан (города в Армении - ред.), Иджеван - Газах (город в Азербайджане - ред.). Здесь, конечно, понадобится согласие азербайджанской стороны", - заявил Пашинян. Он также выразил мнение, что проект станет хорошей возможностью для начала экономического сотрудничества между Ираном и США, Россией и Соединенными Штатами. В этом контексте Пашинян напомнил, что компания из Ирана осуществляет в Армении строительство автодороги в рамках проекта "Север - Юг". В опубликованном армянским МИД тексте декларации, подписанной по итогам встречи в Вашингтоне, отмечается, что Армения будет сотрудничать с США и обоюдно согласованными третьими сторонами для определения рамок реализации на территории страны программы в области коммуникаций "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP)". В документе подчеркивается решимость принять все меры для скорейшего достижения этой цели. Ранее агентство Рейтер сообщало со ссылкой на источники, что Армения планирует предоставить США эксклюзивные права на развитие на длительный срок транзитного коридора, который будет назван "Маршрутом Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP). Издание утверждает, что маршрут будет функционировать в соответствии с законодательством Армении, а Соединенные Штаты передадут землю в субаренду консорциуму, занимающемуся инфраструктурой и управлением.
https://1prime.ru/20250808/pashinyan-860485546.html
армения
азербайджан
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860504329_247:0:2976:2047_1920x0_80_0_0_258a419af9ed66f3cc6df88284232c9e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, армения, азербайджан, сша, никол пашинян, дональд трамп, ржд, мид
Экономика, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, США, Никол Пашинян, Дональд Трамп, РЖД, МИД
11:15 09.08.2025
 
Пашинян допустил участие России в восстановлении ж/д между Ереваном и Баку

Пашинян: Россию может заинтересовать восстановление железной дороги между Ереваном и Баку

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время совместного заявления для прессы по результатам трёхсторонних переговоров лидеров России, Азербайджана и Армении по поводу ситуации в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время совместного заявления для прессы по результатам трёхсторонних переговоров лидеров России, Азербайджана и Армении по поводу ситуации в Нагорном Карабахе - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЕРЕВАН, 9 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Россию может заинтересовать инвестирование в восстановление железной дороги между Арменией и Азербайджаном на фоне проекта "Маршрут Трампа во имя мира и процветания", который в случае реализации соединит Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию.
Ранее по итогам встречи Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. В связи с этим стороны отметили необходимость продолжения дальнейших шагов по подписанию и окончательной ратификации соглашения, подчеркнули важность укрепления мира между странами.
"Сейчас железные дороги Армении управляются российской стороной (дочерней компанией РЖД - ред.). Возможно, у российской стороны возникнет заинтересованность в инвестициях с целью восстановления железной дороги Иджеван - Раздан (города в Армении - ред.), Иджеван - Газах (город в Азербайджане - ред.). Здесь, конечно, понадобится согласие азербайджанской стороны", - заявил Пашинян.
Он также выразил мнение, что проект станет хорошей возможностью для начала экономического сотрудничества между Ираном и США, Россией и Соединенными Штатами. В этом контексте Пашинян напомнил, что компания из Ирана осуществляет в Армении строительство автодороги в рамках проекта "Север - Юг".
В опубликованном армянским МИД тексте декларации, подписанной по итогам встречи в Вашингтоне, отмечается, что Армения будет сотрудничать с США и обоюдно согласованными третьими сторонами для определения рамок реализации на территории страны программы в области коммуникаций "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP)". В документе подчеркивается решимость принять все меры для скорейшего достижения этой цели.
Ранее агентство Рейтер сообщало со ссылкой на источники, что Армения планирует предоставить США эксклюзивные права на развитие на длительный срок транзитного коридора, который будет назван "Маршрутом Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP). Издание утверждает, что маршрут будет функционировать в соответствии с законодательством Армении, а Соединенные Штаты передадут землю в субаренду консорциуму, занимающемуся инфраструктурой и управлением.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
Пашинян прибыл в Белый дом на встречу с Трампом
Вчера, 22:32
 
ЭкономикаРОССИЯАРМЕНИЯАЗЕРБАЙДЖАНСШАНикол ПашинянДональд ТрампРЖДМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала