Корабль Crew Dragon с космонавтом Песковым вернулся на Землю - 09.08.2025
Корабль Crew Dragon с космонавтом Песковым вернулся на Землю
Корабль Crew Dragon с космонавтом Песковым вернулся на Землю - 09.08.2025
Корабль Crew Dragon с космонавтом Песковым вернулся на Землю
Корабль Crew Dragon с космонавтом Кириллом Песковым вернулся на Землю, сообщили в госкорпорации "Роскосмос". | 09.08.2025
2025-08-09T19:18+0300
2025-08-09T19:18+0300
технологии
сша
роскосмос
мкс
наса
космос
наука
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Корабль Crew Dragon с космонавтом Кириллом Песковым вернулся на Землю, сообщили в госкорпорации "Роскосмос". Ранее сообщалось, что экипаж Crew Dragon с россиянином Песковым на борту отстыковался от МКС. "Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" Кириллом Песковым вернулся на Землю", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Роскосмоса". Вместе с россиянином на Землю возвратились астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавт JAXA Такуя Ониси. Теперь им предстоит адаптироваться к земным условиям, отметили в госкорпорации. В "Роскосмосе" добавили, что экипаж с места приводнения заберет спасательное судно, на котором космонавтам проведут медицинское обследование (при приземлении на корабле "Союз" все медицинские процедуры проводятся рядом с местом посадки и в палатке). Далее в профилактории экипаж пройдёт расширенный медосмотр у врачей (терапевт, офтальмолог, невролог) и тест для оценки восстановления кровообращения при смене положения тела; затем начнется реабилитация — ЛФК, массаж, плавание и гимнастика в бассейне; после первичной реабилитации в США Песков вернётся в Россию.
сша
Новости
технологии, сша, роскосмос, мкс, наса, космос, наука
Технологии, США, Роскосмос, МКС, НАСА, космос, Наука
19:18 09.08.2025
 
Корабль Crew Dragon с космонавтом Песковым вернулся на Землю

"Роскосмос": корабль Crew Dragon с космонавтом Кириллом Песковым вернулся на Землю

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТренировка на тренажерах российского сегмента МКС космонавта К. Пескова
Тренировка на тренажерах российского сегмента МКС космонавта К. Пескова - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Корабль Crew Dragon с космонавтом Кириллом Песковым вернулся на Землю, сообщили в госкорпорации "Роскосмос".
Ранее сообщалось, что экипаж Crew Dragon с россиянином Песковым на борту отстыковался от МКС.
"Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" Кириллом Песковым вернулся на Землю", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Роскосмоса".
Вместе с россиянином на Землю возвратились астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавт JAXA Такуя Ониси. Теперь им предстоит адаптироваться к земным условиям, отметили в госкорпорации.
В "Роскосмосе" добавили, что экипаж с места приводнения заберет спасательное судно, на котором космонавтам проведут медицинское обследование (при приземлении на корабле "Союз" все медицинские процедуры проводятся рядом с местом посадки и в палатке). Далее в профилактории экипаж пройдёт расширенный медосмотр у врачей (терапевт, офтальмолог, невролог) и тест для оценки восстановления кровообращения при смене положения тела; затем начнется реабилитация — ЛФК, массаж, плавание и гимнастика в бассейне; после первичной реабилитации в США Песков вернётся в Россию.
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
Корабль Crew Dragon с космонавтом Платоновым пристыковался к МКС
2 августа, 13:32
 
Технологии, США, Роскосмос, МКС, НАСА, космос, Наука
 
 
