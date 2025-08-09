https://1prime.ru/20250809/peskov-860517324.html
Корабль Crew Dragon с космонавтом Песковым вернулся на Землю
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Корабль Crew Dragon с космонавтом Кириллом Песковым вернулся на Землю, сообщили в госкорпорации "Роскосмос". Ранее сообщалось, что экипаж Crew Dragon с россиянином Песковым на борту отстыковался от МКС. "Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" Кириллом Песковым вернулся на Землю", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Роскосмоса". Вместе с россиянином на Землю возвратились астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавт JAXA Такуя Ониси. Теперь им предстоит адаптироваться к земным условиям, отметили в госкорпорации. В "Роскосмосе" добавили, что экипаж с места приводнения заберет спасательное судно, на котором космонавтам проведут медицинское обследование (при приземлении на корабле "Союз" все медицинские процедуры проводятся рядом с местом посадки и в палатке). Далее в профилактории экипаж пройдёт расширенный медосмотр у врачей (терапевт, офтальмолог, невролог) и тест для оценки восстановления кровообращения при смене положения тела; затем начнется реабилитация — ЛФК, массаж, плавание и гимнастика в бассейне; после первичной реабилитации в США Песков вернётся в Россию.
