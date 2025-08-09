https://1prime.ru/20250809/pobeda-860513711.html
"Победа" изменит расписание из-за раннее введенных ограничений в аэропортах
"Победа" изменит расписание из-за раннее введенных ограничений в аэропортах - 09.08.2025, ПРАЙМ
"Победа" изменит расписание из-за раннее введенных ограничений в аэропортах
Авиакомпания "Победа" вынужденно корректирует расписание в связи с ранее введенными ограничениями в российских аэропортах, сообщила компания. | 09.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-09T16:12+0300
2025-08-09T16:12+0300
2025-08-09T16:21+0300
бизнес
рф
авиакомпания победа
https://cdnn.1prime.ru/img/82703/00/827030026_0:103:3277:1946_1920x0_80_0_0_6975592f31c84a5cd70bb65d577d9279.jpg
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" вынужденно корректирует расписание в связи с ранее введенными ограничениями в российских аэропортах, сообщила компания. "В связи с временными ограничениями 8 и 9 августа на использование воздушного пространства в ряде регионов страны "Победа" корректирует расписание полётов. Часть рейсов задержаны или отменены", - сообщила компания. Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании, отмечается в сообщении.
https://1prime.ru/20250730/pobeda-860126073.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82703/00/827030026_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_8dd3e5eccc5922ef6967c5318a5876a5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, рф, авиакомпания победа
Бизнес, РФ, авиакомпания Победа
"Победа" изменит расписание из-за раннее введенных ограничений в аэропортах
Авиакомпания "Победа" вынужденно корректирует расписание из-за ограничений в аэропортах
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" вынужденно корректирует расписание в связи с ранее введенными ограничениями в российских аэропортах, сообщила компания.
"В связи с временными ограничениями 8 и 9 августа на использование воздушного пространства в ряде регионов страны "Победа" корректирует расписание полётов. Часть рейсов задержаны или отменены", - сообщила компания.
Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании, отмечается в сообщении.
"Победа" выплатила "Аэрофлоту" дивиденды в десять миллиардов рублей