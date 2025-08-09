Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" вынужденно корректирует расписание в связи с ранее введенными ограничениями в российских аэропортах, сообщила компания. "В связи с временными ограничениями 8 и 9 августа на использование воздушного пространства в ряде регионов страны "Победа" корректирует расписание полётов. Часть рейсов задержаны или отменены", - сообщила компания. Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании, отмечается в сообщении.
бизнес, рф, авиакомпания победа
Бизнес, РФ, авиакомпания Победа
16:12 09.08.2025 (обновлено: 16:21 09.08.2025)
 
"Победа" изменит расписание из-за раннее введенных ограничений в аэропортах

Авиакомпания "Победа" вынужденно корректирует расписание из-за ограничений в аэропортах

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСамолет российской авиакомпании "Победа"
Самолет российской авиакомпании Победа - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" вынужденно корректирует расписание в связи с ранее введенными ограничениями в российских аэропортах, сообщила компания.
"В связи с временными ограничениями 8 и 9 августа на использование воздушного пространства в ряде регионов страны "Победа" корректирует расписание полётов. Часть рейсов задержаны или отменены", - сообщила компания.
Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании, отмечается в сообщении.
Самолет российской авиакомпании Победа - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
"Победа" выплатила "Аэрофлоту" дивиденды в десять миллиардов рублей
30 июля, 16:23
 
БизнесРФавиакомпания Победа
 
 
Заголовок открываемого материала