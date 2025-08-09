Посол в Риме объяснил, почему Путин и Трамп не могут встретиться в Италии

https://1prime.ru/20250809/posol-860520474.html

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не пройдет в Италии из-за русофобии правящего класса, политической близорукости и однобокой внешнеполитической линии Италии, заявил посол России в Риме Алексей Парамонов. Как отметил Парамонов в публикации в своем Telegram-канале, все условия для проведения встречи двух глав государств, "казалось бы, были" - и инфраструктура, и дружеский настрой итальянцев к РФ, и опыт проведения крупных мероприятий. "Что же помешало?... Увы, все та же русофобия правящего класса, политическая близорукость и однобокая, ущербная внешнеполитическая линия, которая, начиная с правительства (Марио - ред.) Драги и вопреки собственной дипломатической традиции, закрепила Италию на позиции конфронтации с Москвой, бессмысленной "поддержки Украины на 360 градусов" и полного отказа от диалога", - написал посол. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

