Президент Аргентины хочет ввести уголовное наказание для чиновников

Президент Аргентины хочет ввести уголовное наказание для чиновников

2025-08-09

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 авг - ПРАЙМ. Президент Аргентины Хавьер Милей хочет ввести уголовное наказание для парламентариев и чиновников, поддерживающих расходы, ведущие к дефициту бюджета, следует из его обращения к нации. "Сегодня конгресс одобряет расходы, не объясняя источники финансирования и не заботясь о том, приведет ли это к печатанию денег. Поступая так, парламентарии предлагают лишь увеличение налогов, разрушающее экономический рост, либо рост долга, приводящий к геноциду молодёжи, наших детей, наших внуков и будущих поколений, либо усиление инфляции, которая особенно ударяет по наиболее уязвимым секторам, которые они, по их словам, защищают", - заявил президент. При этом он упрекнул законодателей в том, что их зарплаты растут с инфляцией, поэтому "они не страдают от последствий собственной безответственности". "В ближайшие дни я направлю в конгресс законопроект, вводящий наказание за утверждение расходов, приводящих к дефициту бюджета. Этот законопроект установит строгое бюджетное правило, которое будет требовать от госсектора страны достижения финансового баланса или профицита... Он также введёт уголовное наказание для законодателей и должностных лиц, не соблюдающих эти новые правила", - добавил Милей. Ранее президент Аргентины в очередной раз поставил вето на законопроект, одобренный конгрессом, который предусматривал увеличение выплат пенсионерам и инвалидам.

