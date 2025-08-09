https://1prime.ru/20250809/prezident-860488994.html
Президент Аргентины хочет ввести уголовное наказание для чиновников
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 авг - ПРАЙМ. Президент Аргентины Хавьер Милей хочет ввести уголовное наказание для парламентариев и чиновников, поддерживающих расходы, ведущие к дефициту бюджета, следует из его обращения к нации.
"Сегодня конгресс одобряет расходы, не объясняя источники финансирования и не заботясь о том, приведет ли это к печатанию денег. Поступая так, парламентарии предлагают лишь увеличение налогов, разрушающее экономический рост, либо рост долга, приводящий к геноциду молодёжи, наших детей, наших внуков и будущих поколений, либо усиление инфляции, которая особенно ударяет по наиболее уязвимым секторам, которые они, по их словам, защищают", - заявил президент.
При этом он упрекнул законодателей в том, что их зарплаты растут с инфляцией, поэтому "они не страдают от последствий собственной безответственности".
"В ближайшие дни я направлю в конгресс законопроект, вводящий наказание за утверждение расходов, приводящих к дефициту бюджета. Этот законопроект установит строгое бюджетное правило, которое будет требовать от госсектора страны достижения финансового баланса или профицита... Он также введёт уголовное наказание для законодателей и должностных лиц, не соблюдающих эти новые правила", - добавил Милей.
Ранее президент Аргентины в очередной раз поставил вето на законопроект, одобренный конгрессом, который предусматривал увеличение выплат пенсионерам и инвалидам.
