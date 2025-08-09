Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
WSJ: Путин представил США план по урегулированию украинского вопроса - 09.08.2025, ПРАЙМ
WSJ: Путин представил США план по урегулированию украинского вопроса
WSJ: Путин представил США план по урегулированию украинского вопроса - 09.08.2025, ПРАЙМ
WSJ: Путин представил США план по урегулированию украинского вопроса
Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждает, что президент РФ Владимир Путин представил США план по урегулированию украинского вопроса,... | 09.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-09T00:35+0300
2025-08-09T00:35+0300
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждает, что президент РФ Владимир Путин представил США план по урегулированию украинского вопроса, который был передан через спецпосланника Стивена Уиткоффа. Путин в среду принял в Кремле Уиткоффа. Помощник российского главы государства Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни, началась ее проработка. "По словам европейских и украинских чиновников, на этой неделе президент России Владимир Путин представил администрации Трампа масштабное предложение о прекращении огня на Украине", - пишет издание. По мнению СМИ, план включает в себя территориальные уступки со стороны Киева. По словам источников издания, Уитфкофф сообщил европейским чиновникам, что российское предложение включает два этапа.
00:35 09.08.2025
 
WSJ: Путин представил США план по урегулированию украинского вопроса

WSJ: Путин представил США план по урегулированию украинского вопроса

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждает, что президент РФ Владимир Путин представил США план по урегулированию украинского вопроса, который был передан через спецпосланника Стивена Уиткоффа.
Путин в среду принял в Кремле Уиткоффа. Помощник российского главы государства Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни, началась ее проработка.
"По словам европейских и украинских чиновников, на этой неделе президент России Владимир Путин представил администрации Трампа масштабное предложение о прекращении огня на Украине", - пишет издание. По мнению СМИ, план включает в себя территориальные уступки со стороны Киева.
По словам источников издания, Уитфкофф сообщил европейским чиновникам, что российское предложение включает два этапа.
 
Заголовок открываемого материала