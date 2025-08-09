https://1prime.ru/20250809/putin-860487364.html

WSJ: Путин представил США план по урегулированию украинского вопроса

WSJ: Путин представил США план по урегулированию украинского вопроса - 09.08.2025, ПРАЙМ

WSJ: Путин представил США план по урегулированию украинского вопроса

Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждает, что президент РФ Владимир Путин представил США план по урегулированию украинского вопроса,... | 09.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-09T00:35+0300

2025-08-09T00:35+0300

2025-08-09T00:35+0300

экономика

мировая экономика

общество

сша

рф

москва

владимир путин

стив уиткофф

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860487364.jpg?1754688942

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждает, что президент РФ Владимир Путин представил США план по урегулированию украинского вопроса, который был передан через спецпосланника Стивена Уиткоффа. Путин в среду принял в Кремле Уиткоффа. Помощник российского главы государства Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни, началась ее проработка. "По словам европейских и украинских чиновников, на этой неделе президент России Владимир Путин представил администрации Трампа масштабное предложение о прекращении огня на Украине", - пишет издание. По мнению СМИ, план включает в себя территориальные уступки со стороны Киева. По словам источников издания, Уитфкофф сообщил европейским чиновникам, что российское предложение включает два этапа.

сша

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сша, рф, москва, владимир путин, стив уиткофф, дональд трамп