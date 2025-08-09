https://1prime.ru/20250809/putin-860487364.html
WSJ: Путин представил США план по урегулированию украинского вопроса
WSJ: Путин представил США план по урегулированию украинского вопроса - 09.08.2025, ПРАЙМ
WSJ: Путин представил США план по урегулированию украинского вопроса
Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждает, что президент РФ Владимир Путин представил США план по урегулированию украинского вопроса,... | 09.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждает, что президент РФ Владимир Путин представил США план по урегулированию украинского вопроса, который был передан через спецпосланника Стивена Уиткоффа.
Путин в среду принял в Кремле Уиткоффа. Помощник российского главы государства Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни, началась ее проработка.
"По словам европейских и украинских чиновников, на этой неделе президент России Владимир Путин представил администрации Трампа масштабное предложение о прекращении огня на Украине", - пишет издание. По мнению СМИ, план включает в себя территориальные уступки со стороны Киева.
По словам источников издания, Уитфкофф сообщил европейским чиновникам, что российское предложение включает два этапа.
