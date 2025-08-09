https://1prime.ru/20250809/putin-860487455.html

CBS: Путин передал орден Ленина замглавы ЦРУ, чей сын погиб на Украине

2025-08-09T00:53+0300

экономика

общество

мировая экономика

сша

украина

стив уиткофф

владимир путин

цру

cbs

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Американский телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники утверждает, что президент России Владимир Путин якобы передал через спецпосланника президента США Стива Уиткоффа советский орден Ленина для заместителя директора по цифровым инновациям в ЦРУ Юлианы Галлиной, чей сын якобы ранее погиб на СВО. "Президент России Владимир Путин вручил специальному представителю президента (США Дональда - ред.) Трампа Стиву Уиткоффу награду для передачи высокопоставленному сотруднику ЦРУ, сын которой погиб на Украине, сражаясь на стороне российских войск", - говорится в сообщении телеканала. CBS также утверждает, что награду должны были вручить Юлиане Галлиной, чей сын Майкл Глосс, по сообщениям, погиб в 2024 году. Представители Белого дома, ЦРУ, Уиткоффа, а также российского посольства не прокомментировали телеканалу эту информацию.

сша

украина

2025

общество , мировая экономика, сша, украина, стив уиткофф, владимир путин, цру, cbs