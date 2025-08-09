https://1prime.ru/20250809/putin-860488260.html

Путин впервые в истории посетит Аляску

ВАШИНГТОН, 9 авг - ПРАЙМ. Предстоящий визит президента РФ Владимира Путина на Аляску станет первым в истории, до этого ни один российский лидер не бывал в этом штате. В США в советское время были Никита Хрущев, Алексей Косыгин, Леонид Брежнев. Три раза Михаил Горбачев, Борис Ельцин — пять раз. На посту премьера: Виктор Черномырдин — четырежды, один раз — Сергей Степашин, один — Михаил Касьянов. Как следует из открытых данных статистики, хотя в среднем американец посещает за жизнь полтора десятка штатов, каждый десятый — ни разу не выезжал за пределы своего, 17% побывали меньше чем в пяти штатах, только 12% посещали Аляску. Дмитрий Медведев на должности президента посетил Гавайи, Нью-Йорк, Питтсбург; Путин — Нью-Йорк, штаты: Техас, Мэриленд, Джорджия и Мэн. Последний визит президента РФ в США прошёл десять лет назад — в сентябре 2015 года.

2025

