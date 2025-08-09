Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВАШИНГТОН, 9 авг - ПРАЙМ. Предстоящий визит президента РФ Владимира Путина на Аляску станет первым в истории, до этого ни один российский лидер не бывал в этом штате. В США в советское время были Никита Хрущев, Алексей Косыгин, Леонид Брежнев. Три раза Михаил Горбачев, Борис Ельцин — пять раз. На посту премьера: Виктор Черномырдин — четырежды, один раз — Сергей Степашин, один — Михаил Касьянов. Как следует из открытых данных статистики, хотя в среднем американец посещает за жизнь полтора десятка штатов, каждый десятый — ни разу не выезжал за пределы своего, 17% побывали меньше чем в пяти штатах, только 12% посещали Аляску. Дмитрий Медведев на должности президента посетил Гавайи, Нью-Йорк, Питтсбург; Путин — Нью-Йорк, штаты: Техас, Мэриленд, Джорджия и Мэн. Последний визит президента РФ в США прошёл десять лет назад — в сентябре 2015 года.
россия, мировая экономика, рф, аляска, сша, владимир путин, никита хрущев, михаил горбачев
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Аляска, США, Владимир Путин, Никита Хрущев, Михаил Горбачев
02:51 09.08.2025
 
Путин впервые в истории посетит Аляску

Предстоящий визит Путина на Аляску станет первым в истории

ВАШИНГТОН, 9 авг - ПРАЙМ. Предстоящий визит президента РФ Владимира Путина на Аляску станет первым в истории, до этого ни один российский лидер не бывал в этом штате.
В США в советское время были Никита Хрущев, Алексей Косыгин, Леонид Брежнев. Три раза Михаил Горбачев, Борис Ельцин — пять раз. На посту премьера: Виктор Черномырдин — четырежды, один раз — Сергей Степашин, один — Михаил Касьянов.
Как следует из открытых данных статистики, хотя в среднем американец посещает за жизнь полтора десятка штатов, каждый десятый — ни разу не выезжал за пределы своего, 17% побывали меньше чем в пяти штатах, только 12% посещали Аляску.
Дмитрий Медведев на должности президента посетил Гавайи, Нью-Йорк, Питтсбург; Путин — Нью-Йорк, штаты: Техас, Мэриленд, Джорджия и Мэн.
Последний визит президента РФ в США прошёл десять лет назад — в сентябре 2015 года.
 
