Эксперт оценил выбор Аляски для встречи Путина и Трампа

Эксперт оценил выбор Аляски для встречи Путина и Трампа

2025-08-09T20:53+0300

политика

россия

мировая экономика

аляска

арктика

сша

владимир путин

дональд трамп

ВАШИНГТОН, 9 авг - ПРАЙМ. Аляска является "интересным местом" для предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые среди других вопросов могут обсудить совместные исследования в Арктике, заявил РИА Новости владелец и президент американской консалтинговой компании Kaleidoscope Group Эрл Расмуссен. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Это интересное место с давними историческими связями с Россией еще со времен царя, экспедиций Витуса Беринга и открытия Аляски", - сказал Расмуссен. По его словам, это самое близкое место к российским Командорским и американским Алеутским островам. "Безусловно, основная дискуссия будет посвящена Украине. Но, вероятнее всего, стороны рассмотрят и другие вопросы, включая нормализацию отношений между двумя странами, совместное освоение Арктики, потенциальное экономическое развитие региона, торговлю и безопасность в Европе", - добавил Расмуссен.

