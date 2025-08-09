Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В РФПИ предупредили о попытках сорвать встречу Путина и Трампа - 09.08.2025
Политика
В РФПИ предупредили о попытках сорвать встречу Путина и Трампа
В РФПИ предупредили о попытках сорвать встречу Путина и Трампа - 09.08.2025, ПРАЙМ
В РФПИ предупредили о попытках сорвать встречу Путина и Трампа
Ряд стран, заинтересованных в продолжении конфликта, предпримут титанические усилия – провокации и дезинформацию, – чтобы сорвать запланированную встречу... | 09.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Ряд стран, заинтересованных в продолжении конфликта, предпримут титанические усилия – провокации и дезинформацию, – чтобы сорвать запланированную встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Безусловно, рядом стран, заинтересованных в продолжении конфликта, будут предприняты титанические усилия (провокации и дезинформация), чтобы сорвать запланированную встречу президента Путина и президента Трампа", – написал Дмитриев в своем Telegram-канале. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.
12:05 09.08.2025 (обновлено: 12:07 09.08.2025)
 
В РФПИ предупредили о попытках сорвать встречу Путина и Трампа

Глава РФПИ Дмитриев: ряд стран предпримут усилия, чтобы сорвать встречу Путина и Трампа

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принимает участие в саммите "Группы двадцати" в Гамбурге
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Ряд стран, заинтересованных в продолжении конфликта, предпримут титанические усилия – провокации и дезинформацию, – чтобы сорвать запланированную встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
"Безусловно, рядом стран, заинтересованных в продолжении конфликта, будут предприняты титанические усилия (провокации и дезинформация), чтобы сорвать запланированную встречу президента Путина и президента Трампа", – написал Дмитриев в своем Telegram-канале.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2025
"Будет кататься": раскрыт план Зеленского перед встречей Путина и Трампа
11:30
 
ПолитикаРОССИЯСШААляскаВладимир ПутинДональд ТрампКирилл Дмитриев
 
 
Заголовок открываемого материала