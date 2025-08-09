https://1prime.ru/20250809/rfpi--860507917.html

В РФПИ предупредили о попытках сорвать встречу Путина и Трампа

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Ряд стран, заинтересованных в продолжении конфликта, предпримут титанические усилия – провокации и дезинформацию, – чтобы сорвать запланированную встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Безусловно, рядом стран, заинтересованных в продолжении конфликта, будут предприняты титанические усилия (провокации и дезинформация), чтобы сорвать запланированную встречу президента Путина и президента Трампа", – написал Дмитриев в своем Telegram-канале. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.

