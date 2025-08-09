https://1prime.ru/20250809/rnkhap-860505809.html
КНДР начала демонтаж громкоговорителей вдоль границы с Южной Кореей
КНДР начала демонтаж громкоговорителей вдоль границы с Южной Кореей - 09.08.2025, ПРАЙМ
КНДР начала демонтаж громкоговорителей вдоль границы с Южной Кореей
09.08.2025
СЕУЛ, 9 авг - ПРАЙМ. КНДР в субботу начала демонтаж громкоговорителей, установленных вдоль межкорейской границы для проведения пропагандистских трансляция, после того как Южная Корея демонтировала свои, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ). "Сегодня утром зафиксирована деятельность северокорейских военных по демонтажу громкоговорителей, направленных на Южную Корею, в отдельных районах", - заявили в ОКНШ. Военные добавили, что нужно еще подтвердить, демонтируют ли в КНДР громкоговорители по всей длине межкорейской границы. Отмечается, что Южная Корея продолжит отслеживать "соответствующую активность" Пхеньяна. Как сообщает Рёнхап, по имеющимся данным, КНДР установила такие громкоговорители примерно в 40 районах, в некоторых из них демонтаж уже завершен. Эти действия Пхеньяна рассматриваются как ответ на демонтаж аналогичных громкоговорителей южнокорейскими военными 5 августа. Южане демонтировали около 20 стационарных громкоговорителей, направленных в сторону КНДР.
СЕУЛ, 9 авг - ПРАЙМ. КНДР в субботу начала демонтаж громкоговорителей, установленных вдоль межкорейской границы для проведения пропагандистских трансляция, после того как Южная Корея демонтировала свои, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ).
"Сегодня утром зафиксирована деятельность северокорейских военных по демонтажу громкоговорителей, направленных на Южную Корею, в отдельных районах", - заявили в ОКНШ.
Военные добавили, что нужно еще подтвердить, демонтируют ли в КНДР громкоговорители по всей длине межкорейской границы. Отмечается, что Южная Корея продолжит отслеживать "соответствующую активность" Пхеньяна.
Как сообщает Рёнхап, по имеющимся данным, КНДР установила такие громкоговорители примерно в 40 районах, в некоторых из них демонтаж уже завершен. Эти действия Пхеньяна рассматриваются как ответ на демонтаж аналогичных громкоговорителей южнокорейскими военными 5 августа. Южане демонтировали около 20 стационарных громкоговорителей, направленных в сторону КНДР.
