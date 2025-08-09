https://1prime.ru/20250809/rnkhap-860505809.html

КНДР начала демонтаж громкоговорителей вдоль границы с Южной Кореей

КНДР начала демонтаж громкоговорителей вдоль границы с Южной Кореей - 09.08.2025, ПРАЙМ

КНДР начала демонтаж громкоговорителей вдоль границы с Южной Кореей

КНДР в субботу начала демонтаж громкоговорителей, установленных вдоль межкорейской границы для проведения пропагандистских трансляция, после того как Южная... | 09.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-09T11:00+0300

2025-08-09T11:00+0300

2025-08-09T11:00+0300

политика

общество

мировая экономика

кндр

южная корея

пхеньян

https://cdnn.1prime.ru/img/79423/71/794237171_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_5b462144304f659591c44ccd59a011fa.jpg

СЕУЛ, 9 авг - ПРАЙМ. КНДР в субботу начала демонтаж громкоговорителей, установленных вдоль межкорейской границы для проведения пропагандистских трансляция, после того как Южная Корея демонтировала свои, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ). "Сегодня утром зафиксирована деятельность северокорейских военных по демонтажу громкоговорителей, направленных на Южную Корею, в отдельных районах", - заявили в ОКНШ. Военные добавили, что нужно еще подтвердить, демонтируют ли в КНДР громкоговорители по всей длине межкорейской границы. Отмечается, что Южная Корея продолжит отслеживать "соответствующую активность" Пхеньяна. Как сообщает Рёнхап, по имеющимся данным, КНДР установила такие громкоговорители примерно в 40 районах, в некоторых из них демонтаж уже завершен. Эти действия Пхеньяна рассматриваются как ответ на демонтаж аналогичных громкоговорителей южнокорейскими военными 5 августа. Южане демонтировали около 20 стационарных громкоговорителей, направленных в сторону КНДР.

https://1prime.ru/20250728/sotrudnichestvo-860025945.html

кндр

южная корея

пхеньян

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, кндр, южная корея, пхеньян