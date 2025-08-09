https://1prime.ru/20250809/rosatom-860505034.html
Глава Росатома обсудил с премьером Казахстана создание консорциума по АЭС
09.08.2025
Глава Росатома обсудил с премьером Казахстана создание консорциума по АЭС
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обсудил формирование международного консорциума по строительству первой в республике АЭС с генеральным директором
АСТАНА, 9 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обсудил формирование международного консорциума по строительству первой в республике АЭС с генеральным директором государственной корпорации "Росатом" Алексеем Лихачёвым, сообщает в субботу пресс-служба казахстанского правительства. "В ходе встречи обсуждены механизмы обеспечения казахстанского содержания в товарах и услугах, использования отечественного оборудования и материалов, а также вовлечения кадрового потенциала, обмена опытом. Подняты вопросы локализации процессов ядерно-топливного цикла. Также рассмотрены практические аспекты формирования международного консорциума, который объединит ведущих казахстанских и зарубежных партнеров", - говорится в сообщении. В казахстанском кабмине добавили, что российская сторона подтвердила готовность сотрудничать с поставщиками из Казахстана и других стран, обеспечивая необходимый уровень кооперации в рамках строительства атомной электростанции. Сообщается, что Бектенов подчеркнул, что строительство АЭС находится на контроле президента Казахстана, правительство обеспечит необходимое содействие в реализации проекта. В пятницу в поселке Улькен на побережье озера Балхаш в Казахстане начались первые работы по проекту строительства АЭС – инженерные изыскания для выбора оптимальной площадки и подготовки проектной документации для строительства атомной электростанции большой мощности. Специалисты инжинирингового дивизиона "Росатома" приступили к бурению первой разведочной скважины и отбору проб грунта. Эти исследования позволят оценить сейсмическую устойчивость, гидрогеологические особенности и другие параметры территории, что является обязательным условием для обеспечения надежности и безопасности будущей станции. В церемонии запуска работ по строительству первой в Казахстане АЭС приняли участие генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и председатель Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев. В ходе мероприятия заместитель председателя агентства по атомной энергии республики Асет Махамбетов сообщил журналистам, что Казахстан намерен производить собственное ядерное топливо. По данным агентства, в республике добывается порядка 40% природного урана в мире, Казахстан занимает первое место в глобальной добыче этого сырья. В агентстве отметили, что по производству и использованию собственного топлива для АЭС в настоящее время ведутся переговоры.
казахстан
Глава Росатома обсудил с премьером Казахстана создание консорциума по АЭС
Глава Росатома обсудил с премьером Казахстана создание консорциума по строительству АЭС
