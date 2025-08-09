https://1prime.ru/20250809/rossija-860488158.html
Россия и США впервые встретятся на Аляске
Россия и США впервые встретятся на Аляске - 09.08.2025, ПРАЙМ
Россия и США впервые встретятся на Аляске
Кремль и Белый дом сообщили о месте встречи лидеров двух стран - Аляске, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые встретятся на территории | 09.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-09T02:45+0300
2025-08-09T02:45+0300
2025-08-09T02:45+0300
экономика
россия
мировая экономика
аляска
сша
крым
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860488158.jpg?1754696710
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Кремль и Белый дом сообщили о месте встречи лидеров двух стран - Аляске, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые встретятся на территории "русской Америки".
РИА Новости собрало главное о месте встречи.
Аляска - самый северный и крупнейший по территории штат США, который когда-то был российской землей. Аляска открыта русской экспедицией в 1732 году и являлась владением России в Северной Америке. Была продана Российской империей США в 1867 году.
Эта сделка до сих пор - предмет обсуждений. Глава госсовета Крыма Владимир Константинов в ответ на идею покупки у России Командорских островов предложил США продать Аляску по рыночной цене.
От Аляски до России - рукой подать, через Берингов пролив 86 километров до Чукотки. А российско-американская граница проходит между островами Ратманова и Крузенштерна, которые разделяет менее 4 километров.
На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы России и США, в этом регионе есть перспективы реализации масштабных проектов.
Раньше из России на Аляску можно было попасть прямым авиарейсом. В 2017 году было прямое авиасообщение. Время полета составляло 4 часа 20 минут. В настоящее время самолеты из Петропавловска-Камчатского на Аляску не летают.
аляска
сша
крым
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, аляска, сша, крым, владимир путин, дональд трамп
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Аляска, США, КРЫМ, Владимир Путин, Дональд Трамп
Россия и США впервые встретятся на Аляске
Президенты России и США Путин и Трамп впервые встретятся на Аляске
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Кремль и Белый дом сообщили о месте встречи лидеров двух стран - Аляске, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые встретятся на территории "русской Америки".
РИА Новости собрало главное о месте встречи.
Аляска - самый северный и крупнейший по территории штат США, который когда-то был российской землей. Аляска открыта русской экспедицией в 1732 году и являлась владением России в Северной Америке. Была продана Российской империей США в 1867 году.
Эта сделка до сих пор - предмет обсуждений. Глава госсовета Крыма Владимир Константинов в ответ на идею покупки у России Командорских островов предложил США продать Аляску по рыночной цене.
От Аляски до России - рукой подать, через Берингов пролив 86 километров до Чукотки. А российско-американская граница проходит между островами Ратманова и Крузенштерна, которые разделяет менее 4 километров.
На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы России и США, в этом регионе есть перспективы реализации масштабных проектов.
Раньше из России на Аляску можно было попасть прямым авиарейсом. В 2017 году было прямое авиасообщение. Время полета составляло 4 часа 20 минут. В настоящее время самолеты из Петропавловска-Камчатского на Аляску не летают.