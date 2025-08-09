https://1prime.ru/20250809/rzm-860511224.html

Эксперт назвал цели по развитию отрасли редкоземельных металлов

09.08.2025

МОСКВА, 9 авг – ПРАЙМ. Долгосрочные стратегические цели необходимо установить в России по развитию отрасли редкоземельных металлов, такое мнение выразил РИА Новости партнер "S+Консалтинг" Павел Карпус. "Чтобы стимулировать добычу РЗМ в Арктике, необходимо выстроить комплексную прозрачную цепочку создания стоимости - от руды до конечного продукта. Нужно установить долгосрочные стратегические цели по развитию отрасли РЗМ и производства продукции из них", сказал Карпус. "В идеале – сформулировать цели в привязке к макропоказателям: вклад в ВВП и развитие потребительских отраслей гражданского сектора, инкрементальный прирост производительности труда, доля нересурсного экспорта", - добавил эксперт. По его словам, в таком случае станут понятны целевые отрасли применения редкоземов, как существующие, в которых Россия заменит импортное сырье, так и новые высоко-технологичные направления промышленности. Вместе с этим будет определена структура реализации РЗМ: распределение между внутренним спросом и экспортом. "Эти меры позволят сформировать механизмы стимулирования добычи: через спрос и инвестиции потребителей РЗМ, а не только через господдержку. Каждый шаг цепочки требует глубокой проработки и, как говорит наш президент, "времени на раскачку нет". Нужна большая комплексная работа, и ее нужно сделать сейчас, чтобы начать извлекать реальные выгоды из наших запасов РЗМ", — заключили в компании. Редкоземельные металлы - ключевые компоненты для современной электроники, используются во многих высокотехнологичных отраслях. Россия обладает одними из самых больших запасов РЗМ в мире, но их добыча почти не ведется, поскольку это капитало- и трудоемкий процесс. Президент Владимир Путин в феврале указал, что к 2030 году нужно наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов для развития экономики и ОПК.

арктика

