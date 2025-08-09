Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Херсонской области оценили возможность восстановления Антоновского моста
В Херсонской области оценили возможность восстановления Антоновского моста
2025-08-09T09:38+0300
2025-08-09T09:38+0300
херсонская область
владимир сальдо
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Основные опоры Антоновского моста через Днепр, разрушенного в 2022 году, сохранены, восстановить его можно достаточно быстро, но только после освобождения правобережья, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее в интервью РИА Новости Сальдо заявил, что украинские войска должны быть выведены с оккупированной правобережной части Херсонской области. "Антоновский мост, протяженность его более полутора километров, и основные конструкции, опоры там сохранены, поэтому восстановление может произойти достаточно быстро", - сказал Сальдо в ответ на вопрос, возможно ли восстановить Антоновский мост. По его словам, технически восстановить мост не сложно, но для начала этих работ нужно освободить правый берег Днепра. "Сначала мы должны выполнить задачи по освобождению правобережной части Херсонской области и создать условия для работы без обстрелов. Иначе, конечно же, мы просто будем подвергать риску и опасности строителей. Придет время, а оно обязательно придет, и Антоновский мост, и Каховскую плотину мы восстановим", - подчеркнул губернатор. Как отметил Сальдо, если будет заключен мир и прекратятся обстрелы, восстановить Антоновский мост можно будет "достаточно быстро".
херсонская область
1920
1920
true
херсонская область, владимир сальдо
Херсонская область, Владимир Сальдо
09:38 09.08.2025
 
В Херсонской области оценили возможность восстановления Антоновского моста

Сальдо: опоры Антоновского моста через Днепр сохранены, его можно восстановить

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Основные опоры Антоновского моста через Днепр, разрушенного в 2022 году, сохранены, восстановить его можно достаточно быстро, но только после освобождения правобережья, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее в интервью РИА Новости Сальдо заявил, что украинские войска должны быть выведены с оккупированной правобережной части Херсонской области.
"Антоновский мост, протяженность его более полутора километров, и основные конструкции, опоры там сохранены, поэтому восстановление может произойти достаточно быстро", - сказал Сальдо в ответ на вопрос, возможно ли восстановить Антоновский мост.
По его словам, технически восстановить мост не сложно, но для начала этих работ нужно освободить правый берег Днепра.
"Сначала мы должны выполнить задачи по освобождению правобережной части Херсонской области и создать условия для работы без обстрелов. Иначе, конечно же, мы просто будем подвергать риску и опасности строителей. Придет время, а оно обязательно придет, и Антоновский мост, и Каховскую плотину мы восстановим", - подчеркнул губернатор.
Как отметил Сальдо, если будет заключен мир и прекратятся обстрелы, восстановить Антоновский мост можно будет "достаточно быстро".
Сальдо назвал условие запуска морских портов в Херсонской области
6 августа, 09:40
Сальдо назвал условие запуска морских портов в Херсонской области
6 августа, 09:40
 
Херсонская областьВладимир Сальдо
 
 
