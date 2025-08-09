https://1prime.ru/20250809/senator-860489468.html

Сенатор от Аляски выразила надежду на мир на Украине

Сенатор от Аляски выразила надежду на мир на Украине - 09.08.2025, ПРАЙМ

Сенатор от Аляски выразила надежду на мир на Украине

Сенатор-республиканка от Аляски Лиза Мурковски выразила надежду, что саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа поспособствует... | 09.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-09T05:22+0300

2025-08-09T05:22+0300

2025-08-09T05:22+0300

экономика

россия

общество

аляска

сша

украина

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860489468.jpg?1754706121

ВАШИНГТОН, 9 авг - ПРАЙМ. Сенатор-республиканка от Аляски Лиза Мурковски выразила надежду, что саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа поспособствует установлению мира на Украине. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Власти Аляски заявили РИА Новости, что им неизвестно, где именно пройдет саммит. "Это еще одна возможность для Арктики выступить площадкой, объединяющей мировых лидеров для заключения значимых соглашений... Я надеюсь, что эти обсуждения приведут к реальному прогрессу и помогут завершить войну на справедливых условиях", - написала сенатор в соцсети X.

аляска

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , аляска, сша, украина, владимир путин, дональд трамп