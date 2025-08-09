https://1prime.ru/20250809/senator-860489468.html
Сенатор от Аляски выразила надежду на мир на Украине
ВАШИНГТОН, 9 авг - ПРАЙМ. Сенатор-республиканка от Аляски Лиза Мурковски выразила надежду, что саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа поспособствует установлению мира на Украине.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Власти Аляски заявили РИА Новости, что им неизвестно, где именно пройдет саммит.
"Это еще одна возможность для Арктики выступить площадкой, объединяющей мировых лидеров для заключения значимых соглашений... Я надеюсь, что эти обсуждения приведут к реальному прогрессу и помогут завершить войну на справедливых условиях", - написала сенатор в соцсети X.
