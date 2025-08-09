Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Работодателей предупредили о штрафе за снижение премии сотруднику - 09.08.2025
Работодателей предупредили о штрафе за снижение премии сотруднику
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Лишение премии сотрудника, в результате которого месячный заработок снижается более чем на 20%, станет нарушением трудового законодательства, которое может повлечь за собой наложение административного штрафа - для юридических лиц он составит от 30 до 50 тысяч рублей, соответствующий закон вступит в силу с 1 сентября. Согласно Федеральному закону от 7 июня 2025 года № 144-ФЗ, работодатель не сможет снизить размер зарплаты работника при дисциплинарных взысканиях более чем на 20% от месячного заработка. Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года. "Снижение размера премии работнику в связи с применением к нему дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка осуществляется в отношении только тех входящих в состав заработной платы работника премий, которые начисляются за период, в котором к работнику было применено соответствующее дисциплинарное взыскание, а размер такого снижения премии не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20 процентов", - говорится в документе. В случае нарушения этого закона работодатель получит административное взыскание. Согласно КоАП, нарушение трудового права влечет "предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 1 тысячи до 5 тысяч рублей", а для юридических лиц этот штраф может составить от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
17:11 09.08.2025
 
Работодателей предупредили о штрафе за снижение премии сотруднику

Лишение премии сотрудника, снижающее месячный заработок более чем на 20%, грозит штрафом

Работа за компьютером
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Лишение премии сотрудника, в результате которого месячный заработок снижается более чем на 20%, станет нарушением трудового законодательства, которое может повлечь за собой наложение административного штрафа - для юридических лиц он составит от 30 до 50 тысяч рублей, соответствующий закон вступит в силу с 1 сентября.
Согласно Федеральному закону от 7 июня 2025 года № 144-ФЗ, работодатель не сможет снизить размер зарплаты работника при дисциплинарных взысканиях более чем на 20% от месячного заработка. Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.
"Снижение размера премии работнику в связи с применением к нему дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка осуществляется в отношении только тех входящих в состав заработной платы работника премий, которые начисляются за период, в котором к работнику было применено соответствующее дисциплинарное взыскание, а размер такого снижения премии не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20 процентов", - говорится в документе.
В случае нарушения этого закона работодатель получит административное взыскание. Согласно КоАП, нарушение трудового права влечет "предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 1 тысячи до 5 тысяч рублей", а для юридических лиц этот штраф может составить от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
Здание Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
Сотрудники ЕЦБ обвинили руководство в неподобающем обращении с персоналом
29 июля, 12:49
 
