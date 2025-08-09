Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Полярные сияния будут видны над Россией вторую ночь подряд - 09.08.2025, ПРАЙМ
Полярные сияния будут видны над Россией вторую ночь подряд
2025-08-09T19:50+0300
2025-08-09T19:50+0300
россия
наука
солнце
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Возможность наблюдать полярные сияния вторую ночь подряд появится сегодня у россиян, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. "Продолжают наблюдаться заметные возмущения магнитного поля Земли, вызванные недавним всплеском солнечной активности. В интервале времени между 15 и 18 часами по московскому времени, индексы геомагнитного поля снова вернулись к утренним пикам, соответствующим слабым и средним магнитным бурям", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории. "В настоящее время над территорией страны второй вечер подряд формируется заметный полярный овал. Благоприятные условия для наблюдения уже присутствуют в восточных регионах страны, где зашло Солнце", - добавили учёные. Отмечается, что если геомагнитная обстановка сохранится на текущем возмущённом уровне ещё 3-4 часа, возможности для наблюдения появятся также в европейской части страны. Сейчас на Земле происходит магнитная буря, начавшаяся ещё в ночь на 9 августа.
россия, наука, солнце
РОССИЯ, Наука, Солнце
19:50 09.08.2025
 
Полярные сияния будут видны над Россией вторую ночь подряд

ИКИ РАН прогнозирует полярные сияния над Россией ближайшей ночью

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Возможность наблюдать полярные сияния вторую ночь подряд появится сегодня у россиян, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Продолжают наблюдаться заметные возмущения магнитного поля Земли, вызванные недавним всплеском солнечной активности. В интервале времени между 15 и 18 часами по московскому времени, индексы геомагнитного поля снова вернулись к утренним пикам, соответствующим слабым и средним магнитным бурям", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
"В настоящее время над территорией страны второй вечер подряд формируется заметный полярный овал. Благоприятные условия для наблюдения уже присутствуют в восточных регионах страны, где зашло Солнце", - добавили учёные.
Отмечается, что если геомагнитная обстановка сохранится на текущем возмущённом уровне ещё 3-4 часа, возможности для наблюдения появятся также в европейской части страны.
Сейчас на Земле происходит магнитная буря, начавшаяся ещё в ночь на 9 августа.
На Солнце произошла самая мощная за полтора месяца вспышка
3 августа, 18:12
 
