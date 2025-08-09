Полярные сияния будут видны над Россией вторую ночь подряд

https://1prime.ru/20250809/siyanie-860517974.html

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Возможность наблюдать полярные сияния вторую ночь подряд появится сегодня у россиян, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. "Продолжают наблюдаться заметные возмущения магнитного поля Земли, вызванные недавним всплеском солнечной активности. В интервале времени между 15 и 18 часами по московскому времени, индексы геомагнитного поля снова вернулись к утренним пикам, соответствующим слабым и средним магнитным бурям", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории. "В настоящее время над территорией страны второй вечер подряд формируется заметный полярный овал. Благоприятные условия для наблюдения уже присутствуют в восточных регионах страны, где зашло Солнце", - добавили учёные. Отмечается, что если геомагнитная обстановка сохранится на текущем возмущённом уровне ещё 3-4 часа, возможности для наблюдения появятся также в европейской части страны. Сейчас на Земле происходит магнитная буря, начавшаяся ещё в ночь на 9 августа.

