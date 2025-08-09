https://1prime.ru/20250809/smi-860488834.html

СМИ: США, Украина и ЕС планируют провести встречу в Великобритании

Представители США, Украины и европейских стран планируют провести на этих выходных встречу в Великобритании в преддверии встречи лидеров России и США на Аляске... | 09.08.2025

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Представители США, Украины и европейских стран планируют провести на этих выходных встречу в Великобритании в преддверии встречи лидеров России и США на Аляске 15 августа, информирует портал Axios со ссылкой на источники. "Высокопоставленные чиновники из США, Украины и нескольких европейских стран планируют встретиться на этих выходных в Великобритании, чтобы попытаться достичь общих позиций перед запланированной встречей президента Трампа и президента России Владимира Путина", - говорится в публикации портала. Отмечается, что условия предлагаемой встречи все еще обсуждаются, включая вопрос о том, кто примет в ней участие. В субботу президент США Дональд Трамп объявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. С российской стороны его слова подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

