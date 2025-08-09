https://1prime.ru/20250809/smi-860510428.html

NYT раскрыла, какое решение Зеленского разозлит Трампа

NYT раскрыла, какое решение Зеленского разозлит Трампа - 09.08.2025

NYT раскрыла, какое решение Зеленского разозлит Трампа

Резкий отказ Владимира Зеленского от территориальных уступок может разозлить президента США Дональда Трампа, сообщает американская газета New York Times. | 09.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Резкий отказ Владимира Зеленского от территориальных уступок может разозлить президента США Дональда Трампа, сообщает американская газета New York Times. "Резкий отказ Зеленского может разозлить Трампа", - говорится в публикации. По данным издания, Трамп сделал достижение мирного соглашения между Украиной и Россией одной из своих главных внешнеполитических целей, даже если это означает принятие невыгодных для Киева условий. В субботу Зеленский в преддверии встречи президентов РФ и США заявил, что не пойдет на территориальные уступки. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Власти Аляски заявили РИА Новости, что им неизвестно, где именно пройдет встреча. Телеканал CBS ранее со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома заявил, что Зеленский может "в том или ином виде" принять участие во встрече Путина и Трампа на Аляске. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко. Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев накануне призвал граждан Украины не ждать от намеченных переговоров об урегулировании конфликта выхода на границы 1991 года и готовиться к "тяжелым" компромиссам. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.

