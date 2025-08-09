https://1prime.ru/20250809/smi-860517503.html

СМИ: ЕС и Украина предложили план для переговоров Трампа и Путина

СМИ: ЕС и Украина предложили план для переговоров Трампа и Путина - 09.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: ЕС и Украина предложили план для переговоров Трампа и Путина

Европейские страны и Украина представили свое предложение, которое могло бы, по их мнению, послужить основой для предстоящих переговоров президента США Дональда | 09.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-09T19:34+0300

2025-08-09T19:34+0300

2025-08-09T19:34+0300

политика

россия

украина

сша

рф

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/82957/86/829578677_0:25:1347:783_1920x0_80_0_0_0103c6bf0a0819b310be6a443a3eec33.jpg

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Европейские страны и Украина представили свое предложение, которое могло бы, по их мнению, послужить основой для предстоящих переговоров президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на двух европейских чиновников. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что лидеры РФ и США встретятся на Аляске 15 августа. Владимир Зеленский в преддверии их встречи заявил, что не пойдет на территориальные уступки. "Европейские державы и Украина ответили на план Владимира Путина по прекращению огня в субботу встречным предложением, которое, по их словам, должно послужить основой для предстоящих переговоров Трампа и российского лидера", - говорится в публикации. По данным источников издания, предложение было выдвинуто в субботу в Великобритании. "Европейское предложение включает в себя требования о том, что прекращение огня должно быть достигнуто, прежде чем будут предприняты какие-либо другие шаги. В нем также говорится, что обмен территориями может быть только на взаимной основе", - пишет издание. Как отмечает издание, план был представлен вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио, спецпосланнику президента США по Украине Киту Келлогу, а также спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу. "Европейский план... предусматривает, что любые территориальные уступки со стороны Киева должны быть защищены железными гарантиями безопасности, включая потенциальное членство Украины в НАТО", - говорится в публикации.

https://1prime.ru/20250809/rfpi--860507917.html

украина

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, сша, рф, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато