СМИ: ЕС и Украина предложили план для переговоров Трампа и Путина

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Европейские страны и Украина представили свое предложение, которое могло бы, по их мнению, послужить основой для предстоящих переговоров президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на двух европейских чиновников.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что лидеры РФ и США встретятся на Аляске 15 августа. Владимир Зеленский в преддверии их встречи заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
"Европейские державы и Украина ответили на план Владимира Путина по прекращению огня в субботу встречным предложением, которое, по их словам, должно послужить основой для предстоящих переговоров Трампа и российского лидера", - говорится в публикации.
По данным источников издания, предложение было выдвинуто в субботу в Великобритании.
"Европейское предложение включает в себя требования о том, что прекращение огня должно быть достигнуто, прежде чем будут предприняты какие-либо другие шаги. В нем также говорится, что обмен территориями может быть только на взаимной основе", - пишет издание.
Как отмечает издание, план был представлен вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио, спецпосланнику президента США по Украине Киту Келлогу, а также спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу.
"Европейский план... предусматривает, что любые территориальные уступки со стороны Киева должны быть защищены железными гарантиями безопасности, включая потенциальное членство Украины в НАТО", - говорится в публикации.
