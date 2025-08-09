Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Невероятно". В конгрессе США оценили заявление Трампа о встрече с Путиным
"Невероятно". В конгрессе США оценили заявление Трампа о встрече с Путиным
2025-08-09T10:31+0300
2025-08-09T10:31+0300
политика
аляска
владимир путин
дональд трамп
сша
россия
аляска
сша
10:31 09.08.2025
 
"Невероятно". В конгрессе США оценили заявление Трампа о встрече с Путиным

Конгрессвумен Грин поддержала идею встречи Трампа и Путина на Аляске

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин выразила поддержку заявлению президента США Дональда Трампа о предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.

"Это невероятно!! Прекратите войну!!!!! Мир - единственный выход!!!!!" — написала она в соцсети Х.
Трамп в ночь на субботу сообщил о планах встретиться с Путиным 15 августа на Аляске, информация была подтверждена Кремлем.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2025
Bloomberg сообщил об изменении позиции Зеленского по украинскому конфликту
ПолитикаАляскаВладимир ПутинДональд ТрампСШАРОССИЯ
 
 
