"Невероятно". В конгрессе США оценили заявление Трампа о встрече с Путиным

"Невероятно". В конгрессе США оценили заявление Трампа о встрече с Путиным

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин выразила поддержку заявлению президента США Дональда Трампа о предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске."Это невероятно!! Прекратите войну!!!!! Мир - единственный выход!!!!!" — написала она в соцсети Х.Трамп в ночь на субботу сообщил о планах встретиться с Путиным 15 августа на Аляске, информация была подтверждена Кремлем.

