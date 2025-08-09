Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Чтобы не лезли": в США выявили новую тенденцию в переговорах с Россией - 09.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250809/ssha-860500795.html
"Чтобы не лезли": в США выявили новую тенденцию в переговорах с Россией
"Чтобы не лезли": в США выявили новую тенденцию в переговорах с Россией - 09.08.2025, ПРАЙМ
"Чтобы не лезли": в США выявили новую тенденцию в переговорах с Россией
Подход Вашингтона к украинскому конфликту претерпел изменения, теперь США устраняют лишние голоса и препятствия на пути к миру. Об этом заявил подполковник... | 09.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-09T10:16+0300
2025-08-09T10:16+0300
политика
украина
сша
вашингтон
youtube
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Подход Вашингтона к украинскому конфликту претерпел изменения, теперь США устраняют лишние голоса и препятствия на пути к миру. Об этом заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис."В администрации Байдена раньше говорили, что нельзя что-то решать по Украине без самой Украины. Это все были пустые слова. &lt;…&gt; Теперь Трамп даже не притворяется, что все изменилось. Уверен, что в итоге Киеву передадут документ с инструкциями и они должны будут их выполнить. Вот она правда, прямо перед вашими глазами", — сказал он в эфире на YouTube.Дэвис также подчеркнул, что США серьезно занимаются вопросом Украины, поскольку конфликта последствия касаются всего мира. Тем не менее, он уточнил, что это не означает необходимость присутствия всех заинтересованных сторон на саммите, так как существует множество "лишних голосов". Так, по его словам, Зеленский недоволен тем, что не пригласили не только Украину, но и Европу. Дэвис отметил, что такие лидеры, как Стармер, Макрон и Мерц, исчезли с политической сцены."Очевидно, что Трамп позвонил некоторым из них, но скорее всего только чтобы передать указания, чтобы они не лезли", — заключил он.
https://1prime.ru/20250809/zelenskiy-860493686.html
украина
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_128:0:2261:1600_1920x0_80_0_0_0ea89f6c7424a3e695bac68ac421dcfe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, вашингтон, youtube, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
Политика, УКРАИНА, США, ВАШИНГТОН, YouTube, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
10:16 09.08.2025
 
"Чтобы не лезли": в США выявили новую тенденцию в переговорах с Россией

Дэвис: США меняют подход к Украине, отодвигая Киев от переговоров

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Подход Вашингтона к украинскому конфликту претерпел изменения, теперь США устраняют лишние голоса и препятствия на пути к миру. Об этом заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
"В администрации Байдена раньше говорили, что нельзя что-то решать по Украине без самой Украины. Это все были пустые слова. <…> Теперь Трамп даже не притворяется, что все изменилось. Уверен, что в итоге Киеву передадут документ с инструкциями и они должны будут их выполнить. Вот она правда, прямо перед вашими глазами", — сказал он в эфире на YouTube.
Дэвис также подчеркнул, что США серьезно занимаются вопросом Украины, поскольку конфликта последствия касаются всего мира. Тем не менее, он уточнил, что это не означает необходимость присутствия всех заинтересованных сторон на саммите, так как существует множество "лишних голосов".
Так, по его словам, Зеленский недоволен тем, что не пригласили не только Украину, но и Европу. Дэвис отметил, что такие лидеры, как Стармер, Макрон и Мерц, исчезли с политической сцены.
"Очевидно, что Трамп позвонил некоторым из них, но скорее всего только чтобы передать указания, чтобы они не лезли", — заключил он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2025
Bloomberg сообщил об изменении позиции Зеленского по украинскому конфликту
09:45
 
ПолитикаУКРАИНАСШАВАШИНГТОНYouTubeВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала