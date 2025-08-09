https://1prime.ru/20250809/ssha-860500795.html
"Чтобы не лезли": в США выявили новую тенденцию в переговорах с Россией
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Подход Вашингтона к украинскому конфликту претерпел изменения, теперь США устраняют лишние голоса и препятствия на пути к миру. Об этом заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис."В администрации Байдена раньше говорили, что нельзя что-то решать по Украине без самой Украины. Это все были пустые слова. <…> Теперь Трамп даже не притворяется, что все изменилось. Уверен, что в итоге Киеву передадут документ с инструкциями и они должны будут их выполнить. Вот она правда, прямо перед вашими глазами", — сказал он в эфире на YouTube.Дэвис также подчеркнул, что США серьезно занимаются вопросом Украины, поскольку конфликта последствия касаются всего мира. Тем не менее, он уточнил, что это не означает необходимость присутствия всех заинтересованных сторон на саммите, так как существует множество "лишних голосов". Так, по его словам, Зеленский недоволен тем, что не пригласили не только Украину, но и Европу. Дэвис отметил, что такие лидеры, как Стармер, Макрон и Мерц, исчезли с политической сцены."Очевидно, что Трамп позвонил некоторым из них, но скорее всего только чтобы передать указания, чтобы они не лезли", — заключил он.
украина
сша
вашингтон
украина, сша, вашингтон, youtube, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
Политика, УКРАИНА, США, ВАШИНГТОН, YouTube, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
"Чтобы не лезли": в США выявили новую тенденцию в переговорах с Россией
Дэвис: США меняют подход к Украине, отодвигая Киев от переговоров
