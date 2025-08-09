https://1prime.ru/20250809/sterlitamak-860494158.html

В здании в Стерлитамаке произошел взрыв, пострадали 16 человек

В здании в Стерлитамаке произошел взрыв, пострадали 16 человек - 09.08.2025, ПРАЙМ

В здании в Стерлитамаке произошел взрыв, пострадали 16 человек

Хлопок газовоздушной смеси произошел в кирпичном здании в Стерлитамаке, пострадали 16 человек, 15 эвакуированы, сообщило ГУ МЧС по Башкирии. | 09.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-09T09:55+0300

2025-08-09T09:55+0300

2025-08-09T09:55+0300

происшествия

башкирия

мчс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860493998_0:213:2887:1836_1920x0_80_0_0_2c69e64c0efc1d886ea047b3b1002885.jpg

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Хлопок газовоздушной смеси произошел в кирпичном здании в Стерлитамаке, пострадали 16 человек, 15 эвакуированы, сообщило ГУ МЧС по Башкирии. "В городе Стерлитамак на улице Техническая произошел хлопок газовоздушной смеси в кирпичном здании без последующего горения. По предварительным данным, в результате происшествия пострадало 16 человек, детей нет. Эвакуировано 15 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В МЧС отметили, что к ликвидации последствий задействованы силы башкирской территориальной подсистемы РСЧС в количестве 42 человек и 15 единиц техники. "На место происшествия направляется временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Республики Башкортостан Алексей Головко. Ситуация находится на контроле", - добавляется в сообщении.

https://1prime.ru/20250802/magate-860252954.html

башкирия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

башкирия, мчс