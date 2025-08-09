Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В здании в Стерлитамаке произошел взрыв, пострадали 16 человек
В здании в Стерлитамаке произошел взрыв, пострадали 16 человек
В здании в Стерлитамаке произошел взрыв, пострадали 16 человек
Хлопок газовоздушной смеси произошел в кирпичном здании в Стерлитамаке, пострадали 16 человек, 15 эвакуированы, сообщило ГУ МЧС по Башкирии. | 09.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Хлопок газовоздушной смеси произошел в кирпичном здании в Стерлитамаке, пострадали 16 человек, 15 эвакуированы, сообщило ГУ МЧС по Башкирии. "В городе Стерлитамак на улице Техническая произошел хлопок газовоздушной смеси в кирпичном здании без последующего горения. По предварительным данным, в результате происшествия пострадало 16 человек, детей нет. Эвакуировано 15 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В МЧС отметили, что к ликвидации последствий задействованы силы башкирской территориальной подсистемы РСЧС в количестве 42 человек и 15 единиц техники. "На место происшествия направляется временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Республики Башкортостан Алексей Головко. Ситуация находится на контроле", - добавляется в сообщении.
башкирия
башкирия, мчс
Происшествия, БАШКИРИЯ, МЧС
09:55 09.08.2025
 
В здании в Стерлитамаке произошел взрыв, пострадали 16 человек

В Стерлитамаке произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадали 16 человек

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Хлопок газовоздушной смеси произошел в кирпичном здании в Стерлитамаке, пострадали 16 человек, 15 эвакуированы, сообщило ГУ МЧС по Башкирии.
"В городе Стерлитамак на улице Техническая произошел хлопок газовоздушной смеси в кирпичном здании без последующего горения. По предварительным данным, в результате происшествия пострадало 16 человек, детей нет. Эвакуировано 15 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В МЧС отметили, что к ликвидации последствий задействованы силы башкирской территориальной подсистемы РСЧС в количестве 42 человек и 15 единиц техники.
"На место происшествия направляется временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Республики Башкортостан Алексей Головко. Ситуация находится на контроле", - добавляется в сообщении.
