В здании в Стерлитамаке произошел взрыв, пострадали 16 человек

2025-08-09T09:55+0300
2025-08-09T09:55+0300
2025-08-09T09:55+0300
происшествия
башкирия
мчс
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Хлопок газовоздушной смеси произошел в кирпичном здании в Стерлитамаке, пострадали 16 человек, 15 эвакуированы, сообщило ГУ МЧС по Башкирии. "В городе Стерлитамак на улице Техническая произошел хлопок газовоздушной смеси в кирпичном здании без последующего горения. По предварительным данным, в результате происшествия пострадало 16 человек, детей нет. Эвакуировано 15 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В МЧС отметили, что к ликвидации последствий задействованы силы башкирской территориальной подсистемы РСЧС в количестве 42 человек и 15 единиц техники. "На место происшествия направляется временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Республики Башкортостан Алексей Головко. Ситуация находится на контроле", - добавляется в сообщении.
