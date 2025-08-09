Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Раскрыты новые детали взрыва газа в Стерлитамаке - 09.08.2025
Раскрыты новые детали взрыва газа в Стерлитамаке
Хлопок газовоздушной смеси произошел в "Башкирской содовой компании", пострадали 15 человек, сообщает госкомитет региона по ЧС.
УФА, 9 авг - ПРАЙМ. Хлопок газовоздушной смеси произошел в "Башкирской содовой компании", пострадали 15 человек, сообщает госкомитет региона по ЧС. "На производственной площадке "Каустик" АО "Башкирская содовая компания" произошёл технологический инцидент, в результате которого предварительно пострадали 15 человек. Погибших нет. На месте происшествия находятся оперативные службы, создан штаб", - говорится в сообщении. На месте проводятся аварийно-восстановительные работы. Организован контроль качества окружающей среды, следует из комментария ведомства. Ранее в МЧС по региону сообщали, что в Стерлитамаке на улице Техническая произошел хлопок газовоздушной смеси в кирпичном здании без последующего горения. По предварительным данным, в результате происшествия пострадало 16 человек, детей нет. Эвакуировано 23 человека.
Происшествия, Башкирская содовая компания, МЧС
УФА, 9 авг - ПРАЙМ. Хлопок газовоздушной смеси произошел в "Башкирской содовой компании", пострадали 15 человек, сообщает госкомитет региона по ЧС.
"На производственной площадке "Каустик" АО "Башкирская содовая компания" произошёл технологический инцидент, в результате которого предварительно пострадали 15 человек. Погибших нет. На месте происшествия находятся оперативные службы, создан штаб", - говорится в сообщении.
На месте проводятся аварийно-восстановительные работы. Организован контроль качества окружающей среды, следует из комментария ведомства.
Ранее в МЧС по региону сообщали, что в Стерлитамаке на улице Техническая произошел хлопок газовоздушной смеси в кирпичном здании без последующего горения. По предварительным данным, в результате происшествия пострадало 16 человек, детей нет. Эвакуировано 23 человека.
