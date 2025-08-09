https://1prime.ru/20250809/sterlitamak-860498131.html

Раскрыты новые детали взрыва газа в Стерлитамаке

Раскрыты новые детали взрыва газа в Стерлитамаке - 09.08.2025, ПРАЙМ

Раскрыты новые детали взрыва газа в Стерлитамаке

Хлопок газовоздушной смеси произошел в "Башкирской содовой компании", пострадали 15 человек, сообщает госкомитет региона по ЧС. | 09.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-09T10:05+0300

2025-08-09T10:05+0300

2025-08-09T10:05+0300

происшествия

башкирская содовая компания

мчс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860497979_0:323:2969:1993_1920x0_80_0_0_5bea124e44f26ba2b5f83aa6ec3baf11.jpg

УФА, 9 авг - ПРАЙМ. Хлопок газовоздушной смеси произошел в "Башкирской содовой компании", пострадали 15 человек, сообщает госкомитет региона по ЧС. "На производственной площадке "Каустик" АО "Башкирская содовая компания" произошёл технологический инцидент, в результате которого предварительно пострадали 15 человек. Погибших нет. На месте происшествия находятся оперативные службы, создан штаб", - говорится в сообщении. На месте проводятся аварийно-восстановительные работы. Организован контроль качества окружающей среды, следует из комментария ведомства. Ранее в МЧС по региону сообщали, что в Стерлитамаке на улице Техническая произошел хлопок газовоздушной смеси в кирпичном здании без последующего горения. По предварительным данным, в результате происшествия пострадало 16 человек, детей нет. Эвакуировано 23 человека.

https://1prime.ru/20250809/sterlitamak-860494158.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

башкирская содовая компания, мчс