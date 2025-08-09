Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос показал отношение россиянок к оплате первого свидания
Опрос показал отношение россиянок к оплате первого свидания
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Почти 60% россиянок считают, что мужчина должен платить на первом свидании в ресторане - такого же мнения придерживаются свыше 50% представителей сильного пола, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, его данные есть в распоряжении РИА Новости. "57% женщин и 53% мужчин считают, что на первом свидании в ресторане платить должен мужчина", - сказано в исследовании среди 1600 респондентов старше 18 лет. При этом мнения о том, что каждый должен платить сам за себя, чаще придерживаются представители сильного пола - 15% против 10% среди женщин. С позицией "Платит тот, кто пригласил" соглашаются 15% женщин и 8% мужчин. Разделение счета поровну находит поддержку у каждого двенадцатого респондента среди представителей обоих полов. Вариант оплаты по договоренностей устраивает 3% мужчин и 6% женщин. А вариант первого свидания за счет девушки устроил 3% мужчин и совсем не нашел поддержки среди женщин. "За три года традиционный подход стал популярнее: женщины теперь чаще уверены, что мужчина должен оплачивать первое свидание и реже поддерживают идею раздельных расходов", - отметили аналитики.
бизнес, общество
Бизнес, Общество
10:54 09.08.2025
 
Опрос показал отношение россиянок к оплате первого свидания

SuperJob: 60% россиянок считают, что мужчина должен платить на первом свидании в ресторане

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДевушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Почти 60% россиянок считают, что мужчина должен платить на первом свидании в ресторане - такого же мнения придерживаются свыше 50% представителей сильного пола, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, его данные есть в распоряжении РИА Новости.
"57% женщин и 53% мужчин считают, что на первом свидании в ресторане платить должен мужчина", - сказано в исследовании среди 1600 респондентов старше 18 лет.
При этом мнения о том, что каждый должен платить сам за себя, чаще придерживаются представители сильного пола - 15% против 10% среди женщин. С позицией "Платит тот, кто пригласил" соглашаются 15% женщин и 8% мужчин. Разделение счета поровну находит поддержку у каждого двенадцатого респондента среди представителей обоих полов.
Вариант оплаты по договоренностей устраивает 3% мужчин и 6% женщин. А вариант первого свидания за счет девушки устроил 3% мужчин и совсем не нашел поддержки среди женщин.
"За три года традиционный подход стал популярнее: женщины теперь чаще уверены, что мужчина должен оплачивать первое свидание и реже поддерживают идею раздельных расходов", - отметили аналитики.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
Опрос: более половины американцев винят Трампа в финансовых проблемах
1 августа, 21:31
 
