ТГК-14 обжалует решение суда о завышении тарифов на тепло

2025-08-09T00:29+0300

энергетика

экономика

россия

бурятия

верховный суд

российский союз туриндустрии

рст

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. ПАО "ТГК-14" не согласно с решением Верховного суда Бурятии о признании тарифов на тепловую энергию завышенными, планирует обжаловать его в суде высшей инстанции, сообщила компания. Прокуратура Бурятии в пятницу сообщила, что Верховный суд республики признал завышенными тарифы на тепловую энергию ПАО "ТГК-14". Органом тарифного регулирования на 2024 и 2025 годы из необходимой валовой выручки предприятия не были исключены экономически необоснованные доходы на сумму 700 миллионов рублей и 2 миллиарда рублей соответственно. "Верховный суд Бурятии вынес решение об отмене приказа, устанавливающего тариф на тепло для ПАО "ТГК-14" на 2024-2025 год. ПАО "ТГК -14" не согласно с данным решением и планирует обжаловать его в суде высшей инстанции", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТГК-14. Компания заявила, что обоснования для ранее утверждённых регулятором тарифов были несколько раз проверены и подтверждены Республиканской службой по тарифам (РСТ), а также проверены ФАС и самой прокуратурой. "РСТ самостоятельно проводит трудоемкую финансовую экспертизу с привлечением сторонних независимых специалистов. Все необходимые документы для обоснования были предоставлены в соответствии со стандартной процедурой согласования тарифов", - добавила компания. ПАО "ТГК-14" обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В составе ПАО "ТГК-14" семь ТЭЦ, два энергетических комплекса с установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3120,77 Гкал/ч.

бурятия

2025

