https://1prime.ru/20250809/tramp--860508855.html
Трамп может выйти из украинского конфликта, считает политолог
Трамп может выйти из украинского конфликта, считает политолог - 09.08.2025, ПРАЙМ
Трамп может выйти из украинского конфликта, считает политолог
Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске может выйти из украинского конфликта, высказал в разговоре с РИА | 09.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-09T12:46+0300
2025-08-09T12:46+0300
2025-08-09T12:46+0300
политика
мировая экономика
россия
сша
аляска
украина
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/86/829578677_0:25:1347:783_1920x0_80_0_0_0103c6bf0a0819b310be6a443a3eec33.jpg
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске может выйти из украинского конфликта, высказал в разговоре с РИА Новости мнение член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Встреча может привести к прогрессу в российско-американских отношениях и может быть достойным выходом из украинского конфликта для обеих сторон. Здесь два варианта. Первый: мы можем помочь Америке выйти из конфликта и воевать дальше. Учитывая, что мы побеждаем, это будет означать неизбежное поражение Украины. Второй: если мы добьемся перемирия, но на приемлемых для себя условиях, это будет возможностью вернуться к мирной жизни и заняться экономическими вопросами", - сказал Безпалько. По его мнению, Трамп может выйти из конфликта, аргументируя это тем, что Украина и Европа мешают урегулированию. Эксперт считает, что главе Белого дома сейчас легко это сделать, так как официально Вашингтон в конфликте не участвует. "Для России это означает возможность победить в конфликте, но уже без угрозы со стороны Трампа и Третьей мировой войны. Это будет элегантный выход из конфликта для США и возможность для России развязать себе руки и двигаться дальше. Если вдруг Трамп заставит Зеленского пойти на отказ от территорий, тогда можно объявить перемирие", - заключил Безпалько. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.
https://1prime.ru/20250809/rfpi--860507917.html
сша
аляска
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/86/829578677_93:0:1274:886_1920x0_80_0_0_2c371a2f6b74d06f39580943d6cde6e3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, сша, аляска, украина, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков
Политика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, Аляска, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Трамп может выйти из украинского конфликта, считает политолог
Политолог Безпалько: Трамп после встречи с Путиным может выйти из украинского конфликта
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске может выйти из украинского конфликта, высказал в разговоре с РИА Новости мнение член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
"Встреча может привести к прогрессу в российско-американских отношениях и может быть достойным выходом из украинского конфликта для обеих сторон. Здесь два варианта. Первый: мы можем помочь Америке выйти из конфликта и воевать дальше. Учитывая, что мы побеждаем, это будет означать неизбежное поражение Украины. Второй: если мы добьемся перемирия, но на приемлемых для себя условиях, это будет возможностью вернуться к мирной жизни и заняться экономическими вопросами", - сказал Безпалько.
По его мнению, Трамп может выйти из конфликта, аргументируя это тем, что Украина и Европа мешают урегулированию. Эксперт считает, что главе Белого дома сейчас легко это сделать, так как официально Вашингтон в конфликте не участвует.
"Для России это означает возможность победить в конфликте, но уже без угрозы со стороны Трампа и Третьей мировой войны. Это будет элегантный выход из конфликта для США и возможность для России развязать себе руки и двигаться дальше. Если вдруг Трамп заставит Зеленского пойти на отказ от территорий, тогда можно объявить перемирие", - заключил Безпалько.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.
В РФПИ предупредили о попытках сорвать встречу Путина и Трампа