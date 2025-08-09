Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп может выйти из украинского конфликта, считает политолог - 09.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250809/tramp--860508855.html
Трамп может выйти из украинского конфликта, считает политолог
Трамп может выйти из украинского конфликта, считает политолог - 09.08.2025, ПРАЙМ
Трамп может выйти из украинского конфликта, считает политолог
Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске может выйти из украинского конфликта, высказал в разговоре с РИА | 09.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-09T12:46+0300
2025-08-09T12:46+0300
политика
мировая экономика
россия
сша
аляска
украина
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/86/829578677_0:25:1347:783_1920x0_80_0_0_0103c6bf0a0819b310be6a443a3eec33.jpg
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске может выйти из украинского конфликта, высказал в разговоре с РИА Новости мнение член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Встреча может привести к прогрессу в российско-американских отношениях и может быть достойным выходом из украинского конфликта для обеих сторон. Здесь два варианта. Первый: мы можем помочь Америке выйти из конфликта и воевать дальше. Учитывая, что мы побеждаем, это будет означать неизбежное поражение Украины. Второй: если мы добьемся перемирия, но на приемлемых для себя условиях, это будет возможностью вернуться к мирной жизни и заняться экономическими вопросами", - сказал Безпалько. По его мнению, Трамп может выйти из конфликта, аргументируя это тем, что Украина и Европа мешают урегулированию. Эксперт считает, что главе Белого дома сейчас легко это сделать, так как официально Вашингтон в конфликте не участвует. "Для России это означает возможность победить в конфликте, но уже без угрозы со стороны Трампа и Третьей мировой войны. Это будет элегантный выход из конфликта для США и возможность для России развязать себе руки и двигаться дальше. Если вдруг Трамп заставит Зеленского пойти на отказ от территорий, тогда можно объявить перемирие", - заключил Безпалько. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.
https://1prime.ru/20250809/rfpi--860507917.html
сша
аляска
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/86/829578677_93:0:1274:886_1920x0_80_0_0_2c371a2f6b74d06f39580943d6cde6e3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, сша, аляска, украина, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков
Политика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, Аляска, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков
12:46 09.08.2025
 
Трамп может выйти из украинского конфликта, считает политолог

Политолог Безпалько: Трамп после встречи с Путиным может выйти из украинского конфликта

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанк" Дональд Трамп
 Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске может выйти из украинского конфликта, высказал в разговоре с РИА Новости мнение член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
"Встреча может привести к прогрессу в российско-американских отношениях и может быть достойным выходом из украинского конфликта для обеих сторон. Здесь два варианта. Первый: мы можем помочь Америке выйти из конфликта и воевать дальше. Учитывая, что мы побеждаем, это будет означать неизбежное поражение Украины. Второй: если мы добьемся перемирия, но на приемлемых для себя условиях, это будет возможностью вернуться к мирной жизни и заняться экономическими вопросами", - сказал Безпалько.
По его мнению, Трамп может выйти из конфликта, аргументируя это тем, что Украина и Европа мешают урегулированию. Эксперт считает, что главе Белого дома сейчас легко это сделать, так как официально Вашингтон в конфликте не участвует.
"Для России это означает возможность победить в конфликте, но уже без угрозы со стороны Трампа и Третьей мировой войны. Это будет элегантный выход из конфликта для США и возможность для России развязать себе руки и двигаться дальше. Если вдруг Трамп заставит Зеленского пойти на отказ от территорий, тогда можно объявить перемирие", - заключил Безпалько.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.
Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2025
В РФПИ предупредили о попытках сорвать встречу Путина и Трампа
12:05
 
ПолитикаМировая экономикаРОССИЯСШААляскаУКРАИНАДональд ТрампВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала