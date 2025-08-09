Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп не владеет гольф-курортами на Аляске - 09.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250809/tramp-860488922.html
Трамп не владеет гольф-курортами на Аляске
Трамп не владеет гольф-курортами на Аляске - 09.08.2025, ПРАЙМ
Трамп не владеет гольф-курортами на Аляске
Президент США Дональд Трамп не владеет гольф-курортами на Аляске, где планируется его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, в штате есть несколько... | 09.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-09T04:09+0300
2025-08-09T04:09+0300
бизнес
экономика
россия
аляска
сша
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860488922.jpg?1754701778
ВАШИНГТОН, 9 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не владеет гольф-курортами на Аляске, где планируется его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, в штате есть несколько крупных отелей, в том числе один в Фэрбенксе, выяснило РИА Новости на основании открытых данных. Большой гольф-клуб есть, например, в Анкоридже. Лучшие отели, согласно сайтам-агрегаторам, находятся далеко от крупнейшего города, один из них расположен в окрестностях Фэрбенкса, который имеет историческое значение для США и России. Из этого города во время Второй мировой войны доставлялись грузы в СССР в рамках ленд-лиза, там расположен памятник советским и американским летчикам. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Власти Аляски заявили РИА Новости, что им неизвестно, где именно пройдет саммит.
аляска
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, аляска, сша, дональд трамп, владимир путин
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Аляска, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
04:09 09.08.2025
 
Трамп не владеет гольф-курортами на Аляске

Трамп не владеет гольф-курортами на Аляске, в том числе в Фэрбенксе

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 9 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не владеет гольф-курортами на Аляске, где планируется его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, в штате есть несколько крупных отелей, в том числе один в Фэрбенксе, выяснило РИА Новости на основании открытых данных.
Большой гольф-клуб есть, например, в Анкоридже. Лучшие отели, согласно сайтам-агрегаторам, находятся далеко от крупнейшего города, один из них расположен в окрестностях Фэрбенкса, который имеет историческое значение для США и России. Из этого города во время Второй мировой войны доставлялись грузы в СССР в рамках ленд-лиза, там расположен памятник советским и американским летчикам.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Власти Аляски заявили РИА Новости, что им неизвестно, где именно пройдет саммит.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯАляскаСШАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала