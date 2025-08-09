Власти Турции подняли вопрос отказа от "турецкого завтрака" в ресторанах

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-09T12:38+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
турция
анталья
СТАМБУЛ, 9 авг - ПРАЙМ. Турецкие чиновники поднимают вопрос отказа от "турецкого завтрака" в ресторанах из-за чрезмерного количества пищевых отходов, отчет по теме будет представлен президенту Тайипу Эрдогану, сообщил член Совета по сельскохозяйственной и продовольственной политике при администрации президента Рамазан Бингёль. По данным турецкого фонда TİSVA, ежегодно в Турции выбрасывается порядка 23 миллионов тонн пищевых отходов, в первую очередь фруктов и овощей, при этом 35% из них попадают в мусор, не будучи использованными в приготовлении пищи. Фонд подсчитал, что ежедневно в стране выбрасывают около 12 миллионов хлебобулочных изделий, сокращение этой цифры хотя бы на 5% позволит накормить 900 тысяч семей в течение года, утверждает газета Yeni Şafak. "Недавно мы провели встречу с отельерами, обсуждали объем пищевых отходов. За счет шведского стола в отелях на человека приходится порядка 150 граммов еды, которая отправляется в мусор, это страшные цифры. Еще порядка 40% продуктов портится, пока доходит до потребителя за счет недостаточного охлаждения, каждый год мы выбрасываем закуски - это потеря еще нескольких миллиардов лир", - заявил Бингёль газете. "Наш совет готовит отчет по предотвращению таких объемов пищевых отходов, будут представлены предложения, касающиеся шведских столов и "турецкого завтрака". Все в Турции согласны, что нужно что-то делать, но никто ничего не делает, а мы предпримем действия", - заявил Бингёль. На подготовку отчета уйдет несколько месяцев, отметил он. Ряд представителей туриндустрии Турции время от времени заявляют о необходимости отказа от системы "все включено" или турецкого завтрака. К примеру, руководитель Профессиональной ассоциации менеджеров отелей (POYD) Хакан Саатчиоглу утверждал в октябре, что турецкие отели могут терять порядка 600 тысяч лир (более 17 тысяч долларов) в месяц из расчета на тысячу гостей вследствие того, что гости склонны набирать больше, чем могут съесть. Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык ранее заявил РИА Новости, что полный отказ от системы "всё включено" в турецких гостиницах маловероятен, но возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых.
турция
анталья
бизнес, мировая экономика, турция, анталья
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, Анталья
12:38 09.08.2025
 
© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
© Unsplash/Meriç Dağlı
СТАМБУЛ, 9 авг - ПРАЙМ. Турецкие чиновники поднимают вопрос отказа от "турецкого завтрака" в ресторанах из-за чрезмерного количества пищевых отходов, отчет по теме будет представлен президенту Тайипу Эрдогану, сообщил член Совета по сельскохозяйственной и продовольственной политике при администрации президента Рамазан Бингёль.
По данным турецкого фонда TİSVA, ежегодно в Турции выбрасывается порядка 23 миллионов тонн пищевых отходов, в первую очередь фруктов и овощей, при этом 35% из них попадают в мусор, не будучи использованными в приготовлении пищи. Фонд подсчитал, что ежедневно в стране выбрасывают около 12 миллионов хлебобулочных изделий, сокращение этой цифры хотя бы на 5% позволит накормить 900 тысяч семей в течение года, утверждает газета Yeni Şafak.
"Недавно мы провели встречу с отельерами, обсуждали объем пищевых отходов. За счет шведского стола в отелях на человека приходится порядка 150 граммов еды, которая отправляется в мусор, это страшные цифры. Еще порядка 40% продуктов портится, пока доходит до потребителя за счет недостаточного охлаждения, каждый год мы выбрасываем закуски - это потеря еще нескольких миллиардов лир", - заявил Бингёль газете.
"Наш совет готовит отчет по предотвращению таких объемов пищевых отходов, будут представлены предложения, касающиеся шведских столов и "турецкого завтрака". Все в Турции согласны, что нужно что-то делать, но никто ничего не делает, а мы предпримем действия", - заявил Бингёль.
На подготовку отчета уйдет несколько месяцев, отметил он.
Ряд представителей туриндустрии Турции время от времени заявляют о необходимости отказа от системы "все включено" или турецкого завтрака. К примеру, руководитель Профессиональной ассоциации менеджеров отелей (POYD) Хакан Саатчиоглу утверждал в октябре, что турецкие отели могут терять порядка 600 тысяч лир (более 17 тысяч долларов) в месяц из расчета на тысячу гостей вследствие того, что гости склонны набирать больше, чем могут съесть.
Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык ранее заявил РИА Новости, что полный отказ от системы "всё включено" в турецких гостиницах маловероятен, но возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых.
