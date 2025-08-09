https://1prime.ru/20250809/ukraina-860511754.html
В Госдуме призвали Украину готовиться к новому конфликту
В Госдуме призвали Украину готовиться к новому конфликту - 09.08.2025, ПРАЙМ
В Госдуме призвали Украину готовиться к новому конфликту
Украине следует готовиться к новому конфликту с ее настоящим врагом в лице Польши, которая может попытаться реализовать свои амбиции на фоне ослабления... | 09.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-09T14:33+0300
2025-08-09T14:33+0300
2025-08-09T14:33+0300
политика
общество
россия
украина
польша
запад
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860511601_0:18:3073:1746_1920x0_80_0_0_cf1527b24fac08d7d005e5dc36b1ccab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - ПРАЙМ. Украине следует готовиться к новому конфликту с ее настоящим врагом в лице Польши, которая может попытаться реализовать свои амбиции на фоне ослабления киевского режима, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. "Польша долгое время сдерживала свои территориальные амбиции насчет западной части Украины, но теперь, почуяв, что режим Зеленского на издыхании, поспешит отхватить как можно больший кусок лакомого для них пирога. Зеленский долгое время обманывал украинский народ, называя Россию врагом, хотя настоящий враг Украины всегда находился не на восточных, а на западных ее границах. Украине нужно понять, что основной ее враг находится на Западе, и готовиться к новому к конфликту, чтобы не допустить интервенции", - сказал Шеремет. Депутат допустил, что польские власти, дождавшись ослабления официального Киева, попытаются "откусить часть украинской территории, на которую давно положили глаз". "Украинскому народу давно пора понять, что единственным гарантом суверенитета и развития Украины может быть только Россия, а нынешним ее так называемым западным партнерам она интересна как ресурсная база и буферная зона", - подытожил Шеремет.
https://1prime.ru/20250809/smi-860510428.html
украина
польша
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860511601_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_49868a68d11094a187027e71d675a71d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, украина, польша, запад, госдума
Политика, Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, ПОЛЬША, ЗАПАД, Госдума
В Госдуме призвали Украину готовиться к новому конфликту
Депутат Шеремет призвал Украину готовиться к новому конфликту с Польшей
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - ПРАЙМ. Украине следует готовиться к новому конфликту с ее настоящим врагом в лице Польши, которая может попытаться реализовать свои амбиции на фоне ослабления киевского режима, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
"Польша долгое время сдерживала свои территориальные амбиции насчет западной части Украины, но теперь, почуяв, что режим Зеленского на издыхании, поспешит отхватить как можно больший кусок лакомого для них пирога. Зеленский долгое время обманывал украинский народ, называя Россию врагом, хотя настоящий враг Украины всегда находился не на восточных, а на западных ее границах. Украине нужно понять, что основной ее враг находится на Западе, и готовиться к новому к конфликту, чтобы не допустить интервенции", - сказал Шеремет.
Депутат допустил, что польские власти, дождавшись ослабления официального Киева, попытаются "откусить часть украинской территории, на которую давно положили глаз".
"Украинскому народу давно пора понять, что единственным гарантом суверенитета и развития Украины может быть только Россия, а нынешним ее так называемым западным партнерам она интересна как ресурсная база и буферная зона", - подытожил Шеремет.
NYT раскрыла, какое решение Зеленского разозлит Трампа