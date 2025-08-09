https://1prime.ru/20250809/ukraina-860511754.html

В Госдуме призвали Украину готовиться к новому конфликту

2025-08-09T14:33+0300

2025-08-09T14:33+0300

2025-08-09T14:33+0300

политика

общество

россия

украина

польша

запад

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860511601_0:18:3073:1746_1920x0_80_0_0_cf1527b24fac08d7d005e5dc36b1ccab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - ПРАЙМ. Украине следует готовиться к новому конфликту с ее настоящим врагом в лице Польши, которая может попытаться реализовать свои амбиции на фоне ослабления киевского режима, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. "Польша долгое время сдерживала свои территориальные амбиции насчет западной части Украины, но теперь, почуяв, что режим Зеленского на издыхании, поспешит отхватить как можно больший кусок лакомого для них пирога. Зеленский долгое время обманывал украинский народ, называя Россию врагом, хотя настоящий враг Украины всегда находился не на восточных, а на западных ее границах. Украине нужно понять, что основной ее враг находится на Западе, и готовиться к новому к конфликту, чтобы не допустить интервенции", - сказал Шеремет. Депутат допустил, что польские власти, дождавшись ослабления официального Киева, попытаются "откусить часть украинской территории, на которую давно положили глаз". "Украинскому народу давно пора понять, что единственным гарантом суверенитета и развития Украины может быть только Россия, а нынешним ее так называемым западным партнерам она интересна как ресурсная база и буферная зона", - подытожил Шеремет.

украина

польша

запад

2025

общество , россия, украина, польша, запад, госдума