https://1prime.ru/20250809/uran-860492059.html

США увеличили импорт обогащенного урана из России на две трети

США увеличили импорт обогащенного урана из России на две трети - 09.08.2025, ПРАЙМ

США увеличили импорт обогащенного урана из России на две трети

США по итогам первого полугодия увеличили закупки обогащенного урана у России почти на две трети в годовом выражении, при этом РФ вновь стала его главным... | 09.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-09T09:03+0300

2025-08-09T09:03+0300

2025-08-09T09:03+0300

экономика

россия

сша

рф

франция

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75715/39/757153973_0:56:600:394_1920x0_80_0_0_e5068d15a7a49fc891fe4e5170627f80.jpg

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. США по итогам первого полугодия увеличили закупки обогащенного урана у России почти на две трети в годовом выражении, при этом РФ вновь стала его главным поставщиком в Штаты, подсчитало РИА Новости по данны американской статслужбы. Суммарный импорт Штатами российского обогащенного урана в январе-июне 2025 года составил 755,6 миллиона долларов. Это на 62,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Всего по итогам прошлого года США импортировали урана у России на 623,7 миллиона долларов. В июне этого года американский импорт урана составил 159,5 миллиона долларов, что почти на пятую часть меньше, чем год назад. Всего за первое полугодие США импортировали обогащенного урана почти на 2,9 миллиарда долларов, нарастив за год покупки 21,3%. При этом Россия снова стала главным поставщиком. До этого, в первом полугодии 2024 года, лидером была Франция, а в первом полугодии 2023 года - Россия. Кроме РФ, в пятерку по итогам января-июня 2025 года вошли Франция (680,3 миллиона долларов), Великобритания (580,5 миллиона), Нидерланды (502,5 миллиона) и Германия (197,6 миллиона). Также Штаты покупали уран у Китая - на 118,5 миллиона долларов, Японии - на 13,8 миллиона и Бельгии - на 12,5 миллиона.

https://1prime.ru/20250808/rosatom-860467316.html

сша

рф

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, рф, франция