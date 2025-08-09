https://1prime.ru/20250809/uran-860492059.html
9 авг - США увеличили импорт обогащенного урана из России на две трети
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. США по итогам первого полугодия увеличили закупки обогащенного урана у России почти на две трети в годовом выражении, при этом РФ вновь стала его главным поставщиком в Штаты, подсчитало РИА Новости по данны американской статслужбы. Суммарный импорт Штатами российского обогащенного урана в январе-июне 2025 года составил 755,6 миллиона долларов. Это на 62,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Всего по итогам прошлого года США импортировали урана у России на 623,7 миллиона долларов. В июне этого года американский импорт урана составил 159,5 миллиона долларов, что почти на пятую часть меньше, чем год назад. Всего за первое полугодие США импортировали обогащенного урана почти на 2,9 миллиарда долларов, нарастив за год покупки 21,3%. При этом Россия снова стала главным поставщиком. До этого, в первом полугодии 2024 года, лидером была Франция, а в первом полугодии 2023 года - Россия. Кроме РФ, в пятерку по итогам января-июня 2025 года вошли Франция (680,3 миллиона долларов), Великобритания (580,5 миллиона), Нидерланды (502,5 миллиона) и Германия (197,6 миллиона). Также Штаты покупали уран у Китая - на 118,5 миллиона долларов, Японии - на 13,8 миллиона и Бельгии - на 12,5 миллиона.
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. США по итогам первого полугодия увеличили закупки обогащенного урана у России почти на две трети в годовом выражении, при этом РФ вновь стала его главным поставщиком в Штаты, подсчитало РИА Новости по данны американской статслужбы.
Суммарный импорт Штатами российского обогащенного урана в январе-июне 2025 года составил 755,6 миллиона долларов. Это на 62,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Всего по итогам прошлого года США импортировали урана у России на 623,7 миллиона долларов.
В июне этого года американский импорт урана составил 159,5 миллиона долларов, что почти на пятую часть меньше, чем год назад.
Всего за первое полугодие США импортировали обогащенного урана почти на 2,9 миллиарда долларов, нарастив за год покупки 21,3%. При этом Россия снова стала главным поставщиком. До этого, в первом полугодии 2024 года, лидером была Франция, а в первом полугодии 2023 года - Россия.
Кроме РФ, в пятерку по итогам января-июня 2025 года вошли Франция (680,3 миллиона долларов), Великобритания (580,5 миллиона), Нидерланды (502,5 миллиона) и Германия (197,6 миллиона). Также Штаты покупали уран у Китая - на 118,5 миллиона долларов, Японии - на 13,8 миллиона и Бельгии - на 12,5 миллиона.
